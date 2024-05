Dallas Mavericks jõudis finaalist võidu kaugusele

Korvpalliliigas NBA alistas Dallas Mavericks läänekonverentsi finaalseeria kolmandas mängus Minnesota Timberwolvesi 116:107 ja on nüüd võidu kaugusel NBA finaalist.

Teisel veerandajal kasvatas Dallas kodupubliku ees edu vahepeal 12-punktiliseks, poolajapausile mindi võõrustajate 60:52 paremuses. Kolmandal veerandil võitles Wolves kõvasti, tuli välja kümnepunktilisest kaotusseisust ja pääses korra ka juhtima, aga viimasele veerandajale mindi vastu viigiseisult. Veerandi esimene pool kulges väga tasavägiselt, kus kordamööda oldi mõne punktiga peal, kuni Mavericks pani lõpuks enda paremuse maksma – 107:105 eduseisust tehti 9:0 vahespurt ja sellega oli mäng otsustatud.

Luka Doncic ja Kyrie Irving tõid mõlemad võitjatele 33 punkti, Doncic võttis lisaks seitse lauapalli ja andis viis tulemuslikku söötu. Wolvesi parim oli Anthony Edwards 26 punkti, üheksa lauapalli ja üheksa korvisööduga.

Nelja võiduni peetav seeria võib lõpu saada juba neljapäeval Dallases. NBA play-off'ide ajaloos pole ükski meeskond suutnud välja tulla 0:3 kaotusseisust, väga vähesed on sellest seisust suutnud seeria viia otsustavasse mängu.

Mavericks jõudis viimati NBA finaali 13 aastat tagasi. "Üks veel, meil on ühte veel vaja," ütles Doncic. "See pole veel tehtud. Neil on imeline meeskond, miski pole veel tehtud. Peame ühe võidu veel saama!"