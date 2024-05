Eneli Jefimova jõudis Londonis taas pjedestaalile

Finaali võitis üllatuslikult Angharad Evans uue Suurbritannia rekordiga 1.05,54. Eelmise tippmargi lausa 0,67 sekundiga ületanud Evans tõusis maailma hooaja edetabelis neljandaks. Teise koha teenis Tes Schouten, kes sai kirja 1.06,93. Jefimova sai kolmanda koha ajaga 1.06,98.

"Alustasin distantsi esimest poolt tavalisest rahulikumalt ja teine pool kestis väga hästi" sõnas Jefimova, kelle hooaja tippmark on eelmisel nädalal Tallinnas ujutud 1.06,74. "Aeg ei ole siiski see, mida ma ootasin."

Laupäeval kaks korda pikemal distantsil hooaja tippmargi ning samuti pronksmedali võitnud 17-aastane Jefimova lisas, et atmosfäär Londoni olümpiabasseinis on väga vinge: "Fänne on siin tohutult palju, mis on väga lahe ja teistmoodi."

Eestlanna treener Henry Hein analüüsis pärast finaali, et Jefimova on kindlasti suuteline 1.05 sisse ujuma ning see on ka nende suureks eesmärgiks sel hooajal. "Lühirajal ujutud 1.03,2 näitas selgelt ära, et 1.05 pikas basseinis on tal sees olemas," arutles Hein.

"Meie suur eesmärk sel hooajal on see 1.06 piir alistada, kuid selleks peab paranema Eneli tõmbekvaliteet, millega me ka igapäevaselt treeningutel vaeva näeme. Kui ta püsib terve ja teeb stabiilselt tööd, siis ujub ta peagi 1.05 sisse," lisas Hein, kelle hoolealuse rahvusrekord on numbritega 1.06,18.

Esmaspäeval on Jefimoval kavas veel 50 m rinnuliujumise sprint, kus ta hoiab Euroopa edetabelis kolmandat positsiooni ning läheb võistlustulle parima isikliku rekordiga.