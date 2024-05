Osaka tegi oma elu raskeks, aga jääb teises ringis Swiateki ootama

Avaseti veenvalt, vaid 27 minutiga võitnud Osakal oli teise seti seitsmendas geimis kaks murdepalli, ei suutnud neid ära kasutada ning itaallanna murdis ise seisul 5:4 teisel katsel.

Otsustavas setis murdis Osaka kaks korda järjest ning läks 4:0 ette, aga Bronzetti võitis siis viis geimi järjest, Osakal õnnestus aga 11. geimis siiski vastu murda ning järgmise servigeimiga mäng võita. Neljakordne slämmivõitja tegi 31 äralöögi kõrval 45 lihtviga, Bronzetti arvele jäi kaks korda rohkem lihtvigu kui äralööke (22 vs 11).

Sel aastal emaduspausilt naasnud Osaka langes Austraalia lahtistel konkurentsist avaringis ja on enamikel turniiridel piirdunud kahe-kolme mänguga, kuid alistas kaks nädalat tagasi Roomas TOP20 mängijad Marta Kostjuki ja Darja Kasatkina. "Oma peas mõtlesin, et ma ei saanud Austraalias ühtegi võitu ja tahaksin väga siin võita. Mõistagi polnud see hea mõtteviis, keskendusin liialt sellele ning ei üritanud punkt-punktis mängida. Mängu lõpus sain selle peast, aga ei tahaks seda uuesti kogeda," rääkis Osaka mängu järel.

Teises ringis võib Osaka vastamisi minna maailma esireket Iga Swiatekiga, kes kohtub avaringis kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud prantslanna Leolia Jeanjeaniga.

Pariisis langes avapäeval välja ka üks asetusega mängija, kui Veronika Kudermetova (WTA 31.) jäi 2:6, 4:6 alla tšehhitarile Marie Bouzkovale. Marta Kostjuk (WTA 20.) pidi avaringis kõvasti vaeva nägema, enne kui alistas kolm tundi ja 15 minutit kestnud mängu järel brasiillanna Laura Pigossi (WTA 119.) 7:5, 6:7 (4), 6:4.

Läti esireket, maailma edetabelis kümnendal kohal olev Jelena Ostapenko alustas oma turniiri 6:4, 7:5 võiduga rumeenlanna Jaqueline Cristiani üle, nelja aasta tagune finalist Sofia Kenin (WTA 55.) oli 4:6, 6:2, 6:2 üle sakslannast Laura Siegemundist (WTA 78.).