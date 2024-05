Barcelona sai kolmandal katsel Meistrite liiga finaalis Lyonist jagu

Mulluses finaalis läks Barcelona Wolfsburgi vastu vaheajale 0:2 kaotusseisus, aga suutis Patri Guijarro ja Fridolina Rolfö väravatest võtta 3:2 võidu. Aastatel 2022 ja 2019 pidi Kataloonia suurklubi aga finaalis Lyoni paremust tunnistama: 2019. aastal oli eelmisel kümnendil naiste jalgpalli valitsenud Lyon parem 4:1, tunamullu 3:1.

Laupäeval Bilbaos enam kui 50 000 pealtvaataja ees toimunud mängus tabas Lyon korra latti ja korra posti, aga mäng oli tervikuna siiski pigem Barcelona käes ning valitsev Ballon d'Or'i võitja Aitana Bonmati viis oma naiskonna 63. minutil juhtima. Paar head võimalust oli vahetusest sekkunud varasemal maailma parimal mängijal Ada Hegerbergil, ent matši viiendal lisaminutil vormistas vasturünnakust lõppskoori Alexia Putellas.

"See oli suurepärane mäng. Olen väga õnnelik, kahtlemata on see üks mu elu parimaid päevi," rääkis finaali järel oma viimase mängu Barcelona peatreenerina pidanud Jonatan Giraldez, kellest saab nüüd NWSL-i naiskonna Washington Spiriti juhendaja. "Olime hiilgavad palliga, pallita; kannatasime viimastel minutitel, aga olen kõigi mängijate üle väga uhke."

Kuue-seitsme aasta eest maailma absoluutsesse tippu kerkinud Barcelona naiskond on mänginud neljas viimases Meistrite liiga finaalis ja võitnud neist kolm, ühtlasi kaitsti sel kevadel neljandat korda järjest Hispaania meistritiitlit. Sealjuures on Barcelona kaks vooru enne koduse hooaja lõppu 28 mängust võitnud 27 väravate vahega 129:9.