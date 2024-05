Hooaja jooksul vaid ühe kaotuse saanud Leverkusen krooniti karikavõitjaks

Leverkusen püsis lõppenud hooaja jooksul kaotuseta koguni 51 järjestikuses mängus ning tuli sealjuures esimest korda Saksamaa meistriks, rekordiline seeria lõppes alles kolmapäeval, kui Euroopa liiga finaalis jäädi 0:3 alla Itaalia võistkonnale Atalanta.

Laupäeval Berliini olümpiastaadionil peetud karikafinaalis teenis Leverkusen võidu Granit Xhaka 16. minuti väravaga, kuigi veidi enne poolajavilet jäi Saksamaa meister Odilon Kossounou teise kollase kaardi tõttu vähemusse. Leverkuseni jaoks on see klubi ajaloo teine karikavõit, esimene sündis hooajal 1992/93.

"Sellisel moel võita tähendab, et meil oli hingestatust, võitlesime oma fännide nimel. Kahe trofee võitmine on hiilgav edu ja mäletame seda tulevikus," rääkis ka järgmisel hooajal Leverkuseni peatreenerina jätkav Xabi Alonso. "Vajan aega, et mõista, mida sel hooajal tegime. See oli unelmate hooaeg ja on väga eriline seda viimasel päeval sellisel moel tähistada."