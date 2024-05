Anette Vaher tuli iluvõimlemise EM-il 23. kohale

Vaher sooritas kõik neli kava – rõngas, pall, kurikad ja lint – stabiilselt ning näitas hoolimata oma noorest east väga tugevat võistlusnärvi. Teise eestlasena võistelnud Valeria Valasevitš saavutas oma tiitlivõistluste debüüdil kvalifikatsioonivõistlustel 34. koha.

"Olen enda võistlusega rahul, " sõnas Vaher peale finaali. "Olin stabiilne, kuid oli väikeseid vigu ning pallikava oleks mul võinud paremini minna. See tähendab, et on mille kallal tööd teha. Olen aga väga tänulik oma treeneritele Julia Tjomuškinale ja Irina Stadnikule ettevalmistuse eest," lisas ta juurde.

Mitmevõistluse finaali pääsesid kvalifikatsioonivõistluse 24 parimat. Hiilgavat vormi näitas bulgaarlanna Stiliana Nikolova, kes võitis kindla neljapunktilise eduga (143,750 punkti) kuldmedali itaallanna Sofia Raffaeli ees (139,750 punkti). Pronksmedaliga pidi seekord leppima senine maailmameister Daria Varfolomeev, kes kogus 138,450 punkti.

Võistluspäevale pani punkti iluvõimlemise rühmkavade mitmevõistlus, kus Euroopa meistritiitliga pärjati Bulgaaria koondis 74,000 punktiga. Medalikohtadel järgnesid Itaalia (71,200 punkti) ning Hispaania (71,200 punkti).

Rühmkavade mitmevõistlus koosnes viie rõnga kavast ning kahe palli ja kolme lindi kavast. Riikide arvestuses (individuaalvõimlejad + rühmkava) võitis kuldmedali samuti Bulgaaria, hõbemedalil Itaalia ning pronksil Iisrael.

Olümpiakvoodid on veel Rahvusvahelise Võimlemisföderatsiooni (FIG) poolt ametlikult kinnitamata, kuid EM-i tulemuste alusel napsas individuaaliluvõimlejate viimase Pariisi OM-pileti Küprose esindaja Vera Tugolukova, rühmkava olümpiakoht läks Aserbaidžaani koondisele.

Pühapäeval selgitatakse välja Euroopa meistrid individuaalvõimlejate ning rühmkavade vahendikavades.