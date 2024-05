Taaramäe finišeeris Norras peagrupis, Pajur Prantsusmaal seitsmes

Norras pälvis etapivõidu belglane Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe; 3:53.33), edestades grupifinišis tšehhi Pavel Bittnerit (Team dsm-firmenich PostNL) ja norrakat Alexander Kristoffi (Uno-X Mobility). Taaramäe ületas lõpujoone 60. positsioonil, vahendab ejl.ee.

Velotuuri üldarvestuses läheb viimasele, 123,8 kilomeetrisele etapile vastu liidrina prantslane Axel Laurance (Alpecin – Deceuninck), kellele järgnevad hollandlane Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike; +0.12) ja norrakas Adne Holter (Uno-X Mobility; +0.13).

Prantsusmaal võidutses austraallane Alastair Mackellar (Hagens Berman Jayco; 3:25.44). Teise koha teenis Tšiili rattur Vincente Rojas (VF Group – Bardiani CSF – Faizane) ja kolmanda koha belglane Robbe Dhondt (Development Team dsm-firmenich PostNL). Pajur kaotas võitjale 23 sekundiga. Frank Aron Ragilo (Development Team dsm-firmenich PostNL; +2.20) sai 90. koha.

"Proovisin täna atrõõvi saada, aga see ei õnnestunud," ütles Pajur. "Ootasin siis finišit, sest jalad tundusid okeid. Sain tõusudest ilusasti üle ja tiimikaaslased aitasid mind lõpus positsioonile. Osa atrõõvist jäi siiski ette, millest ma teadlik ei olnud. Tulin grupist esimesena üle joone ja arvasin, et võitsin. Mõni sekund hiljem pidin siiski tõdema, et tulemus oli kuskil esikümne seas."

Velotuuri üldarvestuses jätkab Pajur 11. (+0.41) ja Ragilo 92. kohal (+10.54). Liidrisärgis asub pühapäeval starti prantslane Killian Verschuren (Decathlon AG2R La Mondiale Development Team). Belglane Jarno Widar (Lotto Dsnty Development Team) kaotab talle ühe ja kaasmaalane Victor Guernalec (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme) viie sekundiga.