Jefimova ujus Londonis hooaja tippmargi

Eelmise aasta Eesti parim naissportlane Eneli Jefimova teeb sellel nädalalõpul Londoni olümpiabasseinis oma viimased võistlusstardid enne 17. juunit algavaid Euroopa meistrivõistlusi.

17-aastane Jefimova osaleb reedest pühapäevani kolmekordse olümpiavõitja Adam Peaty nimelisel kommertsvõistlusel AP Race London International.

Võistluste avapäeval saavutas eestlanna 200 meetri rinnuliujumises hooaja tippmargiga 2.27,01 kolmanda koha. Henry Heina hoolealune jäi enda oktoobris ujutud rahvusrekordile 0,99 ja olümpiamängude B-normatiivist 2,38 sekundi kaugusele.

Võidu teenis valitsev maailmameister Tes Schouten, kes näitas kõrget taset ajaga 2.22,08. Teisena lõpetanud Angharad Evans sai kirja 2.25,41.

Jefimova treener Hein sõnas, et hooaja tippmark on hea samm õiges suunas, kuid kas ka EM-il seda distantsi ujutakse on veel lahtine. "Eneli terviseprobleemide tõttu ei ole me saanud selleks distantsiks korraliku tööd teha ja tehnika on väga üles-alla. Vaatame, kuidas järgmised nädalad tal sujuvad ning siis teeme lõpliku otsuse."

Pühapäeval ootab Jefimovat 100 meetri rinnuliujumine ja treener loodab sealt oma hoolealuselt näha hooaja tippmarki (1.06,74), mis ta eelmisel nädalal püstitas. "Hetkel tahame iga võistlusega minna kiiremaks ja 100 meetri distantsil me teame päris hästi, mis meil on vaja tehniliselt klappima saada."

"Tahame hoida eelnevalt kokkulepitud tõmmete tempot ja arvu ning loodan, et ujumise üldine visuaal oleks positiivne. Eneli 100 ja 200 meetri distantsi tehnilised erinevused on väga suured ja pikemal maal me alles otsime seda õiget tunnetust," analüüsis treener.