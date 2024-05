Malõgina võitis paarismängus karjääri kümnenda ITF-i tiitli

Malõgina jaoks oli see kümnes tiitel, kuid esimest korda W35 turniiril. Varem on Malõgina paarismängu võitnud viiel W15 ja neljal W25 turniiril. Malõginal on nüüd kümnel võidukal turniiril olnud seitse erinevat paarilist. Ainult prantslanna Alice Robbega (3) ja Soome esireketi Anastasia Kulikovaga (2) on ta võitnud rohkem kui ühe turniiri. Hietarantale oli see seitsmes paarismängu võit aga tema oli ka varem W35 turniiridel paarismängus kaks esikohta saanud, vahendab Tennisnet.ee.

Finaalis ei olnud Eesti-Soome paar favoriit, sest nende vastased asusid maailma paarismängu edetabelis TOP200 sees ja eriti edukas on selles mänguliigis olnud Daniela Vismane (Läti), kelle paariline oli seekord Nika Radisic (Sloveenia). Finaal otsustati kümne punktini mängitava tie-break'iga ning Hietaranta/Malõgina võitsid 3:6, 6:3, 10:6. Esimeses setis kaotasid Hietaranta/Malõgina kolm servigeimi, aga õnneks alustasid teist setti murdega ja seal ei jõudnud vastased enam isegi viigiseisuni. Tie-break'is olid Hietaranta/Malõgina algusest lõpuni ees. Nad asusid juhtima 3:0 ja kuigi kõige väiksem edu oli seisudel 4:3 ja 7:6, lõpetas Eesti-Soome paar kolme järjestikuse punktiga, millest kaks esimest võideti tõrjel.

ITF-i turniiride punkte ei panda juurde kohe järgmisel nädalal ja võib-olla mitte ka slämmiturniiri teisel esmaspäeval, kuid pärast Roland Garrosi peaks Malõgina kerkima paarismängu maailma edetabelis 250. koha lähistele. See pole siiski tema parim koht, mis on 236.