Rapla peab pronksiseerias ilma Hunterita hakkama saama

Eesti korvpalliklubi Rapla Avis Utilitas teatas ühismeedias, et talendikas Eric Hunter lahkus isiklikel põhjustel enne pronksiseeria neljandat mängu klubi juurest.

Klubi kirjutas, et Hunter lahkus Eestist lähedase surma tõttu. "Kahtlemata on see kogu meeskonnale suur kaotus. Eric kohanes Raplaga ja Euroopa korvpalliga iga kuuga järjest rohkem ja arenes üheks olulisemaks tegijaks aitamaks meeskond kevadel nelja parema võistkonna hulka," teatas Rapla.

"Austame siiski Ericu otsust, avaldame kaastunnet ja soovime Ericule parimat edaspidiseks," lisas klubi, kes juhib pronksiseeriat Pärnu Sadama vastu kaks-üks. Laupäeval peetakse seeria neljas mäng, mis võib Rapla võidu puhul jääda ühtlasi viimaseks.

Hunter liitus Raplaga eelmisel suvel ning sai kiirelt meeskonna üheks liidriteks, eriti rünnakul. Ameeriklane veetis Eesti-Läti ühisliigas 30 mängus platsil keskmiselt 27 minutit, mille jooksul viskas 10,1 punkti, jagas 3,7 korvisöötu, haaras 2,7 lauda ning tegi 1,3 vaheltlõiget.

Eesti meistrivõistlustel kandis ta Rapla särki 11 mängus, visates 33 minutiga keskmiselt 15,6 punkti, lisades veel 4,3 resultatiivset söötu, 3,2 lauapalli ning 1,7 tulemuslikku söötu.