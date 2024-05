VIDEO | Doncic tabas Timberwolvesi vastu külmaverelise võiduviske

Seeria avamängus võõrsil võidu teeninud Mavericks jäi teises kohtumises tagaajaja rolli ning Timberwolves tormas 18 punktiga juhtima, kuid külalised lihvisid vahe poolajaks 12-punktiliseks. Kolmandal veerandil sai Mavericks hakkama veel 21:7 spurdiga, kuid Naz Reidi kolmene andis Timberwolvesile otsustavaks veerandiks seitsmepunktilise edu.

Neljanda veerandi alguses jõudis Dallas esimest korda pärast mängu esimesi minuteid eduseisuni, misjärel kulges kohtumine väga tasavägiselt. Minnesota pääses poolteist minutit enne lõpusireeni viiega juhtima, kuid Kyrie Irving tõi Dallase järgmisel rünnakul taas kahe punkti kaugusele.

Anthony Edwards viskas Minnesota rünnakul palli ära, misjärel mängis Mavericks taaskord 25-aastase Luka Doncici peale. Sloveen sai katte abil ette võtta neljal korral NBA parimaks kaitsemängijaks valitud Rudy Gobert'i ning keskmängijast väärikat tantsupartnerit ei olnud. Doncic vahetas paar korda kätt, tegi siis tagasisammu ning tabas kolm sekundit enne mängu lõppu külmavereliselt kaugviske, mis andis Dallasele 109:108 (26:32, 22:28, 31:26, 30:22) võidu.

Doncic sai hakkama oma kaheksanda play-off'i kolmikduubliga, kui kogus 41 minutiga 32 punkti, 13 tulemuslikku söötu ning kümme lauapalli. "Tahtsin lihtsalt oma lemmikkoha peale jõuda ja tagasi astuda. Olen selles viskes kindel," ütles ta oma võiduviske kohta. "Ma ei liigu kiirelt, aga [Gobert'ist] olen küll kiirem."

Neljandal veerandil 13 punkti visanud Kyrie Irving lõpetas 20 silmaga, lisades sellele veel kuus korvisöötu ja neli lauapalli. Veel kolm Mavericksi mängijat jõudsid kahekohalise punktisummani.

Timberwolves sai Naz Reidilt lausa seitse kaugviset ning aasta parimaks pingimängijaks valitud ääremängija panustas kokku 23 punkti, kahe lauapalli, kahe vaheltlõike ja ühe blokiga. Tähed Karl-Anthony Towns ja Anthony Edwards jäid taaskord tagasihoidlikuks, Edwards viskas 21 punkti ja jagas seitse korvisöötu, Towns kogus 15 punkti ja seitse lauda. Mõlema visketabavus jäi aga väljakult 30 protsendist allapoole.

"Me teeme endale ära, teeme lihtsaid vigu," sõnas 25-protsendilise täpsusega visanud Towns. "Meie kaitse hoidis meid terve aasta vältel koos, aga see on valel ajal kokku varisenud. Kui panna see kokku veel meie rünnakuga, mis lihtsalt praegu ei tooda, on asjad keerulised."

NBA play-off jätkub Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva, kui Indiana Pacers võõrustab idakonverentsi finaalseerias esimesed kaks mängu võitnud Boston Celticsit. Mavericksi ja Timberwolvesi seeria liigub nüüd Dallasesse, kolmas kohtumine toimub ööl vastu esmaspäeva.