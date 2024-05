91. koha teeninud Mihkels: rõve etapp minu jaoks

Vendrame (Decathlon AG2R) lõpetas Giro d'Italia 19. etapi ajaga 3:51.05, teenides sellega oma karjääri teise etapivõidu suurtuuril. Talle järgnesid hispaanlane Pelayo Sanchez (Movistar; +0.54) ning sakslane Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost; +1.07).

Eestlane Madis Mihkels lõpetas etapi 91. kohaga ning kaotas võitjale 21 minuti ja 42 sekundiga. "Rõve etapp oli minu jaoks," vahendab ejl.ee ratturi sõnu.

"Väga raske võitlus käis kaua, et jooksikute grupp ära saada ja kui see läinud oli võttis UAE kontrolli enda kätte. Huvi neil midagi tagasi tõmmata polnud, vaid lihtsalt turvalise vahega lõpuni sõita. Minu jaoks tähendas see seda, et tõusudel oli tempo täpselt selline, et nagu päris maha ka jääda ei taha, aga samas ikkagi raske, et sai kannatada. Sõitsin kuni finišitõusuni grupis ja siis otsustasin rahulikus tempos finišini tulla," lisas ta.

Velotuuri üldarvestuses jätkab liidrina Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), kellele järgnevad kolumblane Daniel Felipe Martinez (Bora-Hansgrohe; +7.42) ja britt Geraint Thomas (Ineos Grenadiers; +8.04). Mihkels on kokkuvõttes 112. kohal (+4:16.30).