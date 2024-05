Vendrame teenis vihmasel etapil karjääri teise Giro etapivõidu

Tänavuse Itaalia velotuuri 19. etapil (Mortegliano - Sappada; 157 km) võidutses kodupubliku ees võistlev Andrea Vendrame, kelle jaoks oli see karjääri teine etapivõit suurtuuril.

29-aastane itaallane eraldus konkurentidest umbes 25 kilomeetrit enne finišijoont ning tegi viimasel tõusul suurepärast tempot, teenides ajaga 3:51.05 oma karjääri teise etapivõidu kodusel Giro d'Italial.

"Tahtsin laskumisel vahe sisse saada ja see oli hea lüke, sest teised sellega väga ei nõustunud. See tegi minu jaoks asja kohe lihtsamaks," sõnas ka 2021. aastal korra võidutsenud Vendrame. "Arvasin, et keegi proovib veel järgi jõuda, aga säilitasin head ja stabiilset rütmi. Täiuslik."

Vendrame järel lõpetas hispaanlane Pelayo Sanchez (Movistar), kes jäi võitjast 54 sekundi kaugusele. Temast omakorda 13 sekundit hiljem lõpetas sakslane Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost).

Velotuuri üldliider Tadej Pogacar (UAE Team Emirates; +15.56) lõpetas 25-ratturilises grupis ning ületas finišijoone 21. kohaga. Üldarvestuses kolmandat kohta hoidev Geraint Thomas kukkus kuus kilomeetrit enne finišit, kuid viisakad konkurendid ootasid briti ära ja lubasid tal rahulikult grupiga liituda.

Pogacari edu üldarvestuses Daniel Felipe Martineze (BORA - hansgrohe) on seitse minutit ja 42 sekundit, Thomas jääb Martinezest 22 sekundi kaugusele.

Eelmisel etapil jälle esikümnes lõpetanud Madis Mihkels teenis 19. etapil 91. koha (+21.42) ning jätkab üldarvestuses 112. positsioonil (+4:16.30).

Laupäeval sõidetakse Giro d'Italial 184-kilomeetrine etapp, mis viib ratturid Alpagost Bassano del Grappasse. Etapi jooksul peavad võistlejad ületama kaks esimese kategooria tõusu.