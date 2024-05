Ragilo ja Pajur teenisid Prantsusmaal esikümne kohti

Avaetapil võidutses suures grupifinišis britt Noah Hobbs (Equipe continentale Groupama-FDJ; 2:37.02), jättes selja taha austraallased Declan Trezise (ARA | Skip Capital) ja Oscar Chamberlaini (Decathlon AG2R La Mondiale Development Team). Ragilo sai 10. ja Pajur 121. koha, vahendab ejl.ee.

"Üsna lihtne ja lühike etapp oli, kus pidin ennast lõpu jaoks hoidma ja see õnnestus hästi," ütles Ragilo. "Viimastel kilomeetritel pidime meeskonnaga roppu tööd tegema, et jooksikud kätte saada ning täielikult see ei õnnestunudki. Viimasest kurvist sain natuke aeglaselt välja ja pidin oma sprinti hästi vara alustama, et väike vahe kinni sõita. Sinna läkski vist natuke parem tulemus."

Teisel etapil võidutses prantslane Killian Verschuren (Decathlon AG2R La Mondiale Development Team; 3:21.25), edestades kaasmaalast Victor Guernaleci (Bourc-en-Bresse Ain Cyclisme) ja belglast Jarno Widari (Lotto Dstny Development Team). Jooksikute seas sõitund Pajur kaotas võitjale 35 sekundiga ja sai 9. koha. Ragilo finišeeris 100. positsioonil (+8.46).

Velotuuri üldarvestuses on Pajur hoidmas üheksandat kohta (+0.40) ja Ragilo 101. positsiooni (+8.56). Liidrisärgis läheb kolmandale, 155,3-kilomeetrisele etapile vastu Verschuren.