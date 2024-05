EOK jagas teenetemärke, tunnustati ka ERR-i sporditoimetajat

Teiste seas sai tunnustuse ka ERR-i sporditoimetaja Tarmo Tiisler. "Olümpiaraamatute najal kasvanud inimesena läheb see mulle eriti hinge," ütles Tiisler.

"Olen väga tänulik nendele inimestele, kes on olnud need aastad minu ümber. Eriti tahaksin ma tänada kaht kõige tähtsamat õpetajat sellel teel - Tiit Karuksit ja Erik Lillot."

Teenetemärgiga tunnustati ka mullu tippsportlase karjääri lõpetanud jalgrattur Tanel Kangertit, kes ise pidas tunnustust ootamatuks. "Väärikas seltskonnas on alati väga meeldiv olla," lausus ta.

"Olin sellest seltskonnast ainuke, kes sai selle avansiga, teistel oli see ikka teenete eest. Mulle oli see koputus südamele, et hakka nüüd suuri asju tegema, ka spordiväliselt."

EOK kõrgeima tunnustuse, Eesti Olümpiakomitee teenetemärgi pälvisid:

Ants Veetõusme – kauaaegne vehklemis- ja üliõpilasspordi eestvedaja

Hannes Hermaküla – liikumisharrastuse edendaja

Indrek Kelk – kauaaegne klubi "Tartu Maraton" eestvedaja

Jüri Käo – kauaaegne spordi suurtoetaja

Karol Paas – võrkpalli eestvedaja

Mihhail Kõlvart – kauaaegne alaliidu juht ning Tallinna abi- ja linnapea

Mihkel Mardna – spordimeditsiini eestvedaja

Olavi Sikka – kauaaegne Kadrioru staadioni juht

Ragnar Klavan – endine jalgpallur ja klubieestvedaja

Tanel Kangert – endine jalgrattur

Tarmo Tiisler – spordiajakirjanik

Tiina Pallas – kauaaegne triatloniliidu peasekretär

EOK annab teenetemärke välja alates 2006. aastast.

Eesti olümpiakomitee 49. täiskogu kinnitas ka organisatsiooni 2023. aasta majandusaasta aruande eelarve mahuga 14,9 miljonit eurot.

Kultuuriminister Heidy Purga sõnul on seljataga töine aasta, mille jooksul tähistati nii EOK 100. juubeliaastat kui eestimaalasi liikuma kutsuvat Liikumisaastat. "Eesti Olümpiakomitee roll meie spordivaldkonna eestvedamisel on märkimisväärne," ütles minister. "Spordialaliitudele ja EOK-le on saavutusspordi edendamiseks ette nähtud 13,7 miljonit eurot.

"Selleks et Eesti sportlased saaksid jätkuvalt võistelda ülemaailmses konkurentsis kõrgete kohtade nimel ning pakkuda Eesti elanikele võidurõõmu, oleks vaja järgnevatel aastatel järk-järgult suurendada Team Estonia toetusi. Teame samas, et see kõik sõltub riigi rahalistest võimalustest."

Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa loodab, et raha spordijuhtimisel ei jää vähemaks, vaid tuleb pigem juurde. "Mina ettevõtjana seisan selle eest, et kuigi kokkuhoul on koht olemas, peab põhisuund olema efektiivsusel ja tulude suurenemisel," lausus ta.

"Olen tänulik kõigile spordijuhtimisega tegelevatele inimestele, kes on viimasel ajal andnud mulle väga palju head tagasisidet ja kes teevad oma tööd paljuski vabast ajast, ent suure pühendumusega. Aitäh teile!"