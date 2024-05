Leicesterile üllatustiitli toonud Claudio Ranieri lõpetas treeneritöö

72-aastane Cagliari juhendas sel hooajal Itaalia kõrgliigaklubi Cagliarit. Sama meeskonna eesotsas oli ta ka karjääri algusaegadel aastatel 1988-1991.

"Igal asjal on algus ja lõpp," sõnas ta pärast hooaja viimast mängu, kus tuli kodus tunnistada Fiorentina 3:2 paremust. "Nii on õige: sulgeda ring sel moel, kust olen alustanud. See on midagi, millest olen unistanud ja see unistus oli imeline."

Ranieri on enim tuntud Leicester City päevilt, kui juhtis meeskonna 2016. aastal kõigi jahmatuseks Inglismaa meistriks.

Lisaks on ta juhendanud veel mitmeid suurklubisid nagu näiteks Juventust, Romat, Milano Interit, Fiorentinat, Napolit, Chelseat, Monacot, Valenciat ja Madridi Atleticot.

"Õnn ei lange sulle sülla, seda tuleb taga ajada. Ma olin õnnelik mees: ma tahtsin saada jalgpalluriks ja sain sellega hakkama. Kui ma olin 30-aastane, siis üritasin jalgpalli mõistma, proovisin ja õnnestusin," lausus ta.

"Ma ei olnud jalgpallurina suur meister, aga treeneritöö oli puhas rõõm. Minu jaoks oli au tegutseda jalgpallimaailmas."