Haigus lükkas Zirgi starti traditsioonilisel võistlusel edasi

Veebruaris toimunud ujumise maailmameistrivõistlustel viienda koha saanud ja Pariisi olümpiamängude pileti lunastanud Kregor Zirk planeeris võistleda Mare Nostrumi tuuril, kuid väike haigus on kaarte seganud.

24-aastasel Zirkil oli plaanis võistelda Mare Nostrumi võistlustuuril, mis koosneb kolmest etapist ja toimub üheksa päeva jooksul. Ainulaadseks teeb Mare Nostrumi asjaolu, et iga etapp toimub erinevas riigis: Prantsusmaal, Hispaanias ja Monacos.

"Olen Mare Nostrumil palju aastaid käinud ja see on tiitlivõistluste kalendrit silmas pidades alati väga heal ajal, et teha viimased kontrollstardid," rääkis ujuja. "Tänavu pean Prantsusmaal toimuva etapi vahele jätma, sest nädala alguses tabas mind imelik viirushaigus ja olin ühe päeva täitsa siruli."

Zirk sõnab, et loodab Hispaanias ja Monacos toimuval etapil siiski kaasa teha. "Kuna selline imelik haigus minust üks päev üle käis, siis ma ei taha rutata võistlemisega ning panna ohtu kogu seni tehtud töö ja olümpiamängud."

"Konsulteerisin ka arstiga ning ka tema möönas, et ma oleksin ettevaatlik, sest organism on hell ja liigselt rutates võib hiljem veel hullemaks minna. Võtan päev päevalt ning kui tunnen, et olen valmis, siis tõmban võistluspüksid jalga," lisas ujuja, keda ootavad lisaks olümpiamängudele ka 17. juunil algavad Euroopa meistrivõistlused.

Mare Nostrumi avaetapp peetakse 25.-26. maini Prantsusmaal, seejärel liiguvad ujujad Barcelonasse, kus teine etapp on kavas 29.-30. maini ning tuurile pannakse lõpp 1.-2. juunini Monacos, kus reeglina on võitjaid autasustanud vürst Albert.