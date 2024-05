Eesti iluvõimleja Elys Kretelle Kukk tuli juunioride EM-il viiendaks

"Olime küll eesmärgiks seadnud Eesti juunioride pääsemise finaalidesse, kuid me poleks arvanud, et meil õnnestub saavutada koht esiviisikus," sõnas Eesti delegatsiooni juht Tene-Riin Vaarmann.

"See, et väikese Eesti iluvõimlejad suudavad pakkuda konkurentsi sellistele Euroopa võimlemishiidudele nagu Ukraina, Poola ja Aserbaidžaan, näitab, et Eesti treenerid teevad meie noorsportlastega suurepärast tööd."

Mõlemas kavas teenis esikoha rumeenlanna Amalia Lica, kes oli parim ka rõngastel. Pallikavas läks esikoht Iisraeli sportlasele Meital Maayan Sumkinile.

Anette Vaher ja Valeria Valasevitš sooritasid täiskasvanute seas neljapäeval oma rõnga- ja kurikakavad ning astuvad reedesele võistluspäevale vastu vastavalt 21. ja 30. positsioonilt. 24 kvalifikatsioonivõistluse paremat pääsevad laupäevasesse mitmevõistluse finaali.