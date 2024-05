Madis Mihkelsil kripeldab: jäin natuke kõhklema

Kaks ja pool kilomeetrit enne finišit kerkis grupi etteotsa ka Mihkels koos kahe tiimikaaslasega, kes aitasid ta lõpusprindiks väga heale positsioonile esmalt sel Girol kolm etapivõitu saanud Jonathan Milani (Lidl-Trek) selja taha, seejärel leidis eestlane koha Tim Merlier' tuules.

Viimasel paarisajal meetril jäi Milan veidi kaugele ning kuigi suurekasvulisel itaallasel õnnestus end lõpuks teiseks rebida, sai tema ees napi võidu Merlier, kellele on see tänavuselt Girolt teiseks etapivõiduks.

Kolmanda ületas finišijoone Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck), Mihkels sai lõpuks seitsmenda koha.

"Päev algas kohe laskumisega ja esimesel tunnil saime kõvasti vihma," rääkis Mihkels etapi järel EJL.ee vahendusel. "Finišiks läks ilm õnneks ilusaks. Tiim tegi minu jaoks viimastel kilomeetritel ilusa töö ja sain finišisirgele heal positsioonil."

"Umbes 300-350 meetrit enne lõppu avastas Trek, et Milan pole nende tuules ja nad lasid hoo hetkeks alla. Taipasin selle hetke ära, kuid kahjuks jäin kõhklema, et võtta vastu otsus ja üllatada ning panna pikalt esimesena."

"Hiljem viimastel meetritel polnud mul puhta kiirusega piisavalt midagi vastu panna," kahetses ta. "Seega jäi tänane natuke kripeldama."

20-aastane eestlane on oma suurtuuride debüüdil jõudnud juba neli korda esikümnesse: neljandal etapil oli ta üheksas, päev hiljem kümnes, üheksandal etapil kuues. Giro lõpuni on jäänud veel kolm võistluspäeva, pühapäeval on Roomas sprinteritele veel viimane võimalus etapivõit teenida.