VAATA OTSE | Eesti võrkpallikoondis võitis Hispaania vastu avageimi

Eesti koondis alustas hispaanlaste vastu hästi ning asus 4:1 ja 5:2 juhtima. Eduseis paisus seejärel kuuele punktile ning eestlased dikteerisid tempot, kuid Hispaania jõudis geimi lõpus kahe punkti kaugusele. Eesti säilitas aga hea hoo ning vormistas esimeses geimis 25:22 võidu.

Enne mängu:

Reedest pühapäevani mängivad Eesti, Soome ja Hispaania koondised kolm omavahelist kohtumist Gijonis. Reedel kohtub Eesti võõrustajate ja laupäeval Soomega. Pühapäeval mängivad Hispaania - Soome.

Eesti võrkpallikoondis pidas esimese turniiri Põhja-Makedoonias Strumicas, kus alustuseks alistati võõrustajate esindus 3:1, kuid seejärel tuli tunnistada Tšehhi kindlat 3:0 paremust.

Hispaania koondis pidas esimesed kaks mängu Portugalis Loules ja alistas kõigepealt Luksemburgi 3:0, kuid kaotas siis Portugalile 1:3.

Hispaania võrkpallikoondise hiilgeajad jäävad 2007. aastasse, kui võideti Euroopa meistritiitel ja Kuldliiga. Viimastel aastatel pole erinevates sarjades medalimängudeni jõutud. Mullusel EM-il piirdus meeskond 17. kohaga ehk ei saanud alagrupist edasi.

Eesti koondis mängis Hispaania viimati võistlusmänge kolme aasta eest Kuldliigas ja oli siis mõlemal korral neljas geimis parem.

Vigastuste ja kooli eksami tõttu on peatreener Alar Rikbergil kasutada 12 mängijat. Robert Täht on hädas põlvevaluga, Tristan Täht tegi gümnaasiumi lõpueksamit ja Valentin Kordas väänas eelmises voorus hüppeliigest.

"Kordast ootab eeldatavasti ees mõnenädalane paus võrkpallist. Robert Tähe põlves on meniskiga probleem, täpset vastust ja ka tulevikku veel ei tea, ootame arsti hinnangut, aga seal ei ole mõistlik praegu riske võtta. Ja Tristan Täht jäi Eestisse matemaatika lõpueksamit tegema," selgitas peatreener olukorda.

Nii on Rikbergil nurgas kasutada Karli Allik, Märt Tammearu ja Timo Lõhmus, keda saab vajadusel ka diagonaalis mängitada. "Hispaania vastu alustame nurgas ilmselt Karli ja Märdiga ja vaatame, kuidas see mäng jooksma hakkab. Võimalik, et tuleb mingeid vangerdusi koosseisus, seda veel treeneritega arutame ja otsustame," lausus ta.

"Hispaanial on igal positsioonil taset, nad mängivat kiiret mängu ning neil on väga kvaliteetne sidemängija. Lihtne ei saa meil olema, oodata on ka korralikku servisurvet, õnneks on meil siin suur korralik võrkpallisaal, kus saame vastuvõtul ja ka kaitses mõelda pallide mängus hoidmisele ja päästmisele."

"Usun, et mõlemalt poolt sõltub täna palju sellest, kuidas ollakse valmis armutuks võitluseks," lisas Rikberg. "Kes seda võitu rohkem tahab ja kelle mäng paremini jooksma läheb, seda võib täna õhtul ka edu saata."

Meeskonna koosseis Hispaania ja Soome vastu:

Sidemängijad: Robert Viiber, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Renee Teppan

Nurgaründajad: Märt Tammearu, Karli Allik, Timo Ander Lõhmus

Temporündajad: Andri Aganits, Alex Saaremaa, Marx Aru, Henri Treial

Liberod: Silver Maar, Alari Saar