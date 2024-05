Esimene mäng Männikul Nõmmele rõõmu ei toonud

Avapoolaja ainsa värava lõi 27. minutil Zakaria Beglarišvili, Männikul 475 pealtvaataja ees esmakordselt Premium liiga mängu võõrustanud Nõmme kurvastuseks jõudis Trans läbi Leonardo Roloni ja Pierre Kabore tabamuste kahel korral sihile ka teisel poolajal. Kodumeeskonna ainsa värava lõi 79. minutil Jevgeni Demidov.

Õhtul Pärnu rannastaadionil 408 silmapaari ees peetud mängus viis Herman Pedmanson viis minutit enne avapoolaja lõppu külalismeeskonna Tartu Tammeka juhtima, kodumeeskond Vaprus viigistas 56. minutil Henri Välja tabamuse läbi.

Tabeli viimaste mängu võitnud Transil on nüüd üheksa, Nõmme Unitedil viis punkti. Tammekal on 13 ja Pärnul 12 silma, liidriks on 14 mänguga 33 punkti kogunud Levadia.