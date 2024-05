Egert Jõesaar sai parakergejõustiku MM-il neljanda koha

"See on minu elu parim maailmameistrivõistluste koht ja tulemus," rääkis 51.01-ga hooaja tippmargi püstitanud Jõesaar. "Natuke jäi kripeldama viimase katsega kaotatud pronksmedal, aga see on sport! Tänan südamest kõiki pöidlahoidjaid ja toetajaid."

"See on Egerti selle hooaja üks esimesi võistlusi, tulemus üle 51 meetri on heaks alguseks hooajale. Võib eeldada, et suve lõpus toimuvatel paraolümpiamängudel on meeste kettaheite tase veelgi kõrgem ning kõrgete kohtade eest võistlemiseks tuleb isiklikku tippmarki suve jooksul parandada," sõnas treener Mart Olman.

Eelmisel aastal saavutas Jõesaar Pariisis toimunud MM-il kuuenda koha, pikimaks kettakaareks oli neljandal katsel heidetud 49.88. Mullu maikuus heitis Jõesaar Šveitsis Nottwilis peetud Grand Prix etapil 48.53, kindlustades seeläbi pääsu Pariisi paraolümpiamängudele. Praegu pole Jõesaare koht paraolümpiamängudel veel IPC poolt ametlikult kinnitatud.

Tänavu suvel Pariisis toimuvad paraolümpiamängud on Jõesaare jaoks kolmandad. 2016. aastal oli ta Rio de Janeiros kaheksas (46.61) ja 2021. aastal Tokyos viies (44.07). Jõesaare isiklik tippmark 52.25 pärineb 2020. aasta septembrist Turba staadioni avavõistluselt.