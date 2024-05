Pärnu tõi uueks hooajaks meeskonda eksootilise taustaga sidemängija

Aastatel 2017-23 esindas Paez Ungari klubi Vegyesz RC Kazincbarcika. 192 sentimeetrit pikk sidemängija on varasemalt mänginud veel Liibanonis, Slovakkias, Soomes ja sünnimaal Venezuelas.

Uus sidemängija on peatreener Rainer Vassiljevile tuttav. "Kuna sidemängija positsioon on väljakul väga oluline, siis otsisin sidemängijat, keda tean.

Eelmisel hooajal mängisin Carlose vastu viis mängu ja nende mängudega jättis ta mulle väga hea mulje. Ootan huviga koostöö algust," sõnas Vassiljev klubi pressiteate vahendusel.

"Otsustasin Pärnu Võrkpalliklubiga liituda, sest klubi on enesekindel, seda teadsin läbirääkimiste algusest peatreener Vassiljeviga. Ootused hooajale on kõrged, tahan mängida finaalides, sest tean, et meil on väga hea võistkond," kinnitas Paez.