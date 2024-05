Ratasepp pidi maratonikatsumuse vigastuse tõttu katki jätma

Vingete katsumuste poolest tuntud ultratriatleet Rait Ratasepp teatas neljapäeval, et tema plaan joosta kümne päevaga 20 maratoni sel korral täidetud ei saa, sest jooksumees peab vigastuse tõttu eesmärgist loobuma.

Ratasepp võttis taaskord ette katsumuse, mis tal 2021. aastal katki jäi - joosta kümne päevaga 20 maratoni, kõik alla kolme tunni.

Paraku teatas ta juba pärast esimest maratoni, et ebasobivate jalanõude tõttu sai tema parema jala tagareis vigastada. Kuigi südikas Ratasepp jooksis esimesel päeval ka teise maratoni ning teisel päeval kolmandagi, sai tema eesmärk lõpetada kõik maratonid ajaga alla kolme tunni siis läbi.

Ühtlasi otsustas ta enne neljandat maratoni, et raskema vigastuse vältimiseks tuleb sel korral eesmärgist loobuda. "Tund enne neljanda maratoni starti sai mulle selgeks, et olukord liigub kiiresti halvemuse, mitte paremuse suunas. Seega tegin täna ühe raske südamega otsuse ning tean, et joostes kogetud vaimsed raskused ei ole sellega veel kaugeltki läbi. Nüüd tuleb selle kõigega leppida ja rahu sõlmida," kirjutas Ratasepp ühismeedias.

"Mulle sai saatuslikuks ebaõige jooksususside valik (esimesel maratonil - toim). Tean seda, sest nii kiiresti eskaleerunud lihaspinget on raske millegi muuga seletada. Pealegi kui 15. ringil tossud ära vahetasin, siis olukord stabiliseerus kiiresti ja sain jooksu jätkata, kuigi pöördumatu kahju oli juba tekkinud," jätkas ta. "Mitte et ma oleksin starti läinud uute ja järgi testimata jooksusussidega, vaid ma ei osanud ette näha, et ühed mu lemmikud karbonplaadiga jooksujalanõud staadionil kurvides selliselt mõjuvad."

"Oma tegemiste kõige suuremaks saavutuseks olen ma alati pidanud seda, et mul on õnnestunud 24 aastat suures mahus sportimisega tegeleda vigastustevabalt. Siinne üritusele joone alla tõmbamise otsus oli kantud samast põhimõttest," lisas ultrasportlane.