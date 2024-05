Priit Vene: meie mehed said kõik aru, et Cramoga on võimalik mängida

Tartu Ülikool Maks & Moorits pidi Eesti korvpallimeistrivõistluste finaalseeria avamängus BC Kalev/Cramo 73:67 paremust tunnistama. Vaatamata kaotusele usub tartlaste peatreener Priit Vene, et kodusaalis on võimalik seeria viigistada.

Tartu juhtis veel kolm minutit enne kohtumise lõppu 67:64, kuid rohkem punkte ei saadud ja mängu võitis Kalev. "Järelikult hakkasime natukene väristama. Mingil hetkel andsime ründelaua liiga lihtsalt ära. Me ei saanud enda alast rohkem jooksma minna. Kiilusime väheke kinni," olid Vene esimesed mängujärgsed mõtted.

"Selles mõttes jään meestega rahule, et andsime päris korraliku kontserdi. Minu jaoks tuli see mäng selline nagu arvasin, kas nüüd võidame või kaotame, seda ma ei osanud teada. Saime siin väikse napikaga tappa. Järgmises mängus paneme samamoodi minema ja vaatame kuhu jõuame."

Tartu põhiviisiku punktid jagunesid suhteliselt võrdselt – Märt Rosenthal ja Kristjan Kitsing tõid kumbki 12 punkti, Hendrik Eelmäe ja Rinalds Malmanis panustasid 10 silmaga ning Devin Harris viskas 9 punkti.

"Selline on korvpall, ei saa ainult ühtepidi mängida. Mida rohkem skoorijaid on, seda rohkem tõmbab mängu laiali. Vahepeal liikus meie rünnak täitsa hästi, aga Cramo oli ka hea. Mingitel hetkedel jäime üks-üks olukordades alla. Väiksed nüansid, aga täna läks vastastel paremini," sõnas Vene.

Kolme võiduni peetava finaalseeria teine mäng toimub laupäeval Tartus. "Ma arvan, et meie mehed said kõik aru, et Cramoga on võimalik mängida. Mingit aukartust ei tohiks küll olla. Kui me ise õnnestume natukene paremini ja Cramol võõrsil nii hästi ei lähe, siis on järgmine mäng meie," arvas tartlaste juhendaja.