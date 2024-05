VIDEO | Warholm ohustas hooaja avavõistlusel maailmarekordit

Warholm võistles Bergenis tavapärase 400 m distantsi asemel hoopis 300 m distantsil. Norralane edestas konkurente mäekõrguse eduga ning võitis jooksu ajaga 33,28, jäädes enda nimele kuuluvale maailmarekordile alla vaid kahe sajandikuga.

Watch Karsten Warholm run a blistering 33.28s to win the men's 300mH in his season opener at the Trond Mohn Games!



Just 0.02s off his own World Record.pic.twitter.com/jxp6ncUdJi