Mihkel Kirves peab finaalseeriat pingilt vaatama: kahjuks jääb ajast puudu

Kirves käis veebruari lõpus põlveoperatsioonil, millest taastumine võtab aega kuni neli kuud. Kalevlane kaasati Eesti meeste 3x3 korvpallikoondise kandidaatide hulka, kuid finaalseeria Tartu Ülikooli vastu peab ta siiski vahele jätma.

"Vigastusega on praegu nii, et olen juba kolm kuud eemal olnud. Reedel lähen uuesti uuringutele, aga isegi kui nüüdseks on kõik korras, siis kolm kuud on liiga pikk paus. Selleks, et väljakule naasta, peaks mul veel nädal-kaks aega olema. Kahjuks jääb praegu ajast puudu," rääkis Kirves ERR-ile.

"See on hästi ebatavaline vigastus. Mul jäi kõhre tükk lahti, mis tekitas luuturset ja see omakorda tekitas sellist valu, et ma ei saanud enam mängida. Lihtsalt läks nii valusaks ära, et polnud enam võimalik ja hakkas tavaelu segama."

3x3 rahvuskoondisega liitumine sõltub paljuski reedesest MRT uuringust. "Kui MRT on nii-öelda puhas, siis saan hakata normaalsete koormustega treenima. Uuring on täpselt 3x3 koondise järgi seatud. Mul peab vähemalt kolm nädalat aega olema, et saaksin EM-valikturniiriks valmistuda."

Kalev pole tänavu koduste konkurentide vastu ühtegi mängu kaotanud, kuid Kirvese hinnangul on tartlased selleks võimelised. "Meie võistkond on kindlasti finaalseeriaks valmis. Aga kuna Tartul on nüüd uus peatreener ja me pole pärast treenerivahetust nendega kordagi vastamisi olnud, siis võib sealt kindlasti üllatusi tulla. Usun, et tuleb põnev finaalseeria."

Järgmise hooaja peale Kirves veel ei mõtle. "Hetkel pole mõelnud. Olen proovinud end vormis hoida ja treenida nii palju kui põlv lubab. Praegu mõtlen sellele, kuidas terveks saada."