Soome võitis 43-aastase vahe järel judo MM-il medali

25-aastane Saha alistas pronksimatšis Tadžikistani esindaja Nurali Emomali ning tagas ühtlasi endale pileti Pariisi olümpiamängudele. Soome seni ainus MM-medal pärines 1981. aastast, kui pronksmedali võitis Juha Salonen (+95 kg).

"Ma ei mõelnud üldse olümpiamängudele. MM-medal on minu unistus olnud lapsest saadik. Ma keskendusin ainult sellele ega lasknud millelgi muul mõtteid hajutada," ütles Saha Yle vahendusel. "Koju jõudes lähen kõigepealt kalale ja puhkan. Seejärel hakkan olümpiamängudeks valmistuma," lisas soomlaste sangar.

Maailmameistriks tuli jaapanlane Ryoma Tanaka, kes alistas finaalis kaasmaalase Takeshi Takeoka. Teise pronksmedali pälvis grusiin Vazha Margvelashvili. Samas kehakaalus olid võistlustules ka Viljar Lipard ja Oscar Pertelson, kes piirdusid mõlemad avaringiga.

Praeguseks on MM-il medali võitnud 19 riiki. Medalitabeli tipus on Gruusia kahe kulla ja ühe pronksiga. Lisaks Margvelashvilile on medali kaela saanud Giorgi Sardalashvili (-60 kg) ja Tato Grigalashvili (-81 kg). Seejuures jäi 24-aastane Grigalashvili alistamatuks kolmandat MM-i järjest.

Judo MM lõppeb 24. mail.