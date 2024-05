Eesti ralliässad hakkavad esmakordselt punkte püüdma Soome teedel

24.-25. maini sõidetavale Mad-Croc Länsirannikon rallile registreerus 119 võistluspaari, kellest 35 võistlevad Eesti meistrivõistluste arvestuses. Lisaks EMV punktidele sõidetakse Turus Soome meistrivõistluste kolmas ja Balti mere meistrivõistluste teine etapp.

"Sellest võimalusest sõita Soomes Eesti meistrivõistluste etapp on olnud viimase kümne aasta jooksul palju juttu ja lõpuks on see tõeks saanud. See on oluline, et eri maade autospordi liidud omavahel koostööd teeks ja eriti naabrid. Koos töötades saame olla tugevamad," sõnas Eesti Autospordi Liidu Spordidivisjoni juht Kuldar Sikk.

Eesti võistluspaaridest saavad numbri all 7 esimesena rajale Egon Kaur / Allan Birjukov, kes stardivad Leedu meeskonna Vši MV Spordi poolt ettevalmistatud Hyundai i20 Proto autoga.

2022. aastal Soome meistrivõistlustel SM1 klassis pronksmedali teeninud Kaur näitas talvel Leedus ja Lätis sõidetud etappidel Hyundaiga väga head kiirust ja võitis kolm rallit. "Üldiselt on seal kandis hästi laiad ja kiired teed ning aeglasemat osa pigem vähe, mida näitavad ka varasemate aastate selle võistluse keskmised kiirused. Need on Soome ühed laiemaid ja kiiremaid teed," alustas tunamullu Länsirannikon rallil neljandaks tulnud Kaur.

Rally Estonia pressikonverents. Egon Kaur. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

"Meil endal on sellelt eesootavalt võistluselt väga raske midagi oodata, sest me ei ole selle autoga sellisel pinnasel testida ja sõita saanud. Meile saab kindlasti olema proovimise võistlus, kus siis arendame ka leedukate poolt ettevalmistatud autot. Eesmärgiks oligi võtta pehme ja lahtise kruusa asemel kõvema pinnasega kruus, kus saab autot hoopis teistsugustes tingimustes proovida," lisas Kaur.

Eesti meistrivõistluste arvestuses saavad Soomes esimesena rajale esimest korda ühes autos istuvad Karl Martin Volver / Annika Sõna (Škoda Fabia Proto) ja kohe nende järel Eesti meistrivõistlustel esimest korda uue Ford Fiesta Rally2 autoga startivad Kaspar Kasari / Rainis Raidma.

Meistrivõistluste klassiliidritest on Soomes stardis EMV3 arvestust juhtivad Patrick Enok / Silver Simm (Ford Fiesta Rally3), EMV4 senise hooaja parim Jaspar Vaher (Ford Fiesta Rally4) ja Timo Taniel, EMV5 klassi liidrid Emils Blums / Didzis Eglītis (Mitsubishi Lancer Evo IX), EMV6 arvestuses mõlemad talvised etapid võitnud Markus Abram / Rasmus Vesiloo (BMW M3), EMV7 klassis esikohta hoidvad Madars Dīrinš / Gints Lasmanis (Honda Civic Type-R) ja Estonian Junior Challenge arvestuse parim Kevin Lempu (Ford Fiesta Rally4) ja tema kaardilugeja Hendrik Kraav.

Kokku ootab võistlejaid Soomes kahe võistluspäeva jooksul ees kaheksa kiiruskatset ja 101,26 katsekilomeetrit. Avapäeva kaks kiiruskatset sõidetakse enamjaolt asfaldil.

Võitluse otseülekannet koos eestikeelse kommentaariga saab jälgida Mootoriuheilu TV YouTube'i lehelt. Võitluse kaardid leiab siit. Kohapeale minejatel on soovitatav alla laadida RallyPin rakendus, mis aitab navigeerida parematesse vaatamispaikadesse.