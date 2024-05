VAATA OTSE | Heas hoos Paide Linnameeskond võõrustab Nõmme Kaljut

Paide on näidanud viimastes mängudes head hoogu, teenides neli järjestikust võitu. Viimati pöörati Tartu JK Tammeka vastu kaotusseis Robi Saarma väravatest 2:1 võiduks. Ka Kalju on esinenud tänavu soliidselt, olles kaotanud 11 mängust vaid ühe ning viigistanud kolm. Ainus allajäämine tuli viiendas voorus Levadia vastu, pärast seda on Kalju püsinud Premium liigas kaotuseta.

Eelmise vooru kohtumises Kuressaare vastu sai Nõmme klubi hooaja seitsmenda võidu. Paide ja Kalju on liigatabelis üksteise järel: Paide on 25 punktiga teisel ning Kalju ühe vähema punktiga kolmandal kohal. Ühtlasi on Paide mänginud Kaljust kaks kohtumist rohkem.

Meeskonnad on tänavu kohtunud kaks korda ning võidurõõmu on saanud maitsta mõlemad. Premium liigas jäi 2:1 peale Kalju ning Evald Tipneri karikasarja poolfinaalis võitis 3:1 Paide.

Mängu peakohtunik on Karl Koppel, abikohtunikud Sten Klaasen ja Sander Saga ning neljas kohtunik Rasmus Maalinn. Videokohtunikena tegutsevad Kristo Tohver ja Jürgen Lorenz.