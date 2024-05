Iluvõimlemise EM-il läheb starti viis Eesti iluvõimlejat

22.-26. mai toimuvad Ungari pealinnas Budapestis iluvõimlemise Euroopa meistrivõistlused, kus jagatakse välja viimased Pariisi olümpiapääsmed. Eestist on võistlustules viis sportlast.

Täiskasvanute seas astuvad mitmevõistluses starti valitsev Eesti meister Anette Vaher ning teise numbrina Valeria Valasevitš, juunioriklassis on neli kava jaotatud kolme sportlase vahel – Sofia Jakovleva võistleb rõnga- ja kurikakavaga, Elys Kretelle Kukk lindikavaga ja Anna Karolina Obolonina pallikavaga.

Ettevalmistused käesoleva aasta ainsaks tiitlivõistlusteks on Eesti sportlastel kulgenud plaanipäraselt ning sihid on paika seatud. "Eesti koondise eesmärgid EM-il on juunioriklassis üksikalades pääs finaalidesse ning täiskasvanute seas pääs mitmevõistluse põhivõistlustele, kuhu kvalifitseerub 24 parimat iluvõimlejat," sõnas Eesti Võimemisliidu spordidirektor Margot Võsokov.

Kokku on Ungari pealinna kogunenud 40 Euroopa riigi iluvõimlejad, kes lähevad püüdma oma kontinendi parima tiitleid nii individuaalarvestuses kui ka iluvõimlemise rühmkavades. Ühtlasi on EM veel viimane võimalus lunastada Pariisi OM-pilet, mis antakse individuaalis ning rühmkavas välja nendele riikidele, kes tulevad kvalifikatsiooni arvestuses kõige kõrgemale kohale ja kelle riigil veel pääs olümpiale puudub.

Võistluste suurimaks favoriidiks on Saksamaa superstaar, valitsev maailmameister Darja Varfolomeev, kes on juba ka käesoleval hooajal suurepärast vormi näidanud. Talle aga pakuvad kindlasti tugevat konkurentsi valitsev Euroopa mitmevõistluste meister Boryana Kaleyn (Bulgaaria), itaallanna Sofia Raffaeli ning Ukraina esinumber Viktoriia Onopriienko, Iluvõimlemise rühmkavades on starti minemas tervelt 19 riigi koondised.