Angerjärv sai MK-debüüdil Usbekistanis 36. ja Sikk 39. koha

Eliitmeeste klassis pälvis võidu britt Connor Bentley, kes läbis olümpiadistantsi ajaga 1:41.51. Prantslane Yanis Seguin kaotas talle 11 ja sakslane Jonas Schomburg 12 sekundiga. Angerjärv finišeeris ajaga 1:51.49 ja Sikk ajaga 1:55.15.

"Ütleme nii, et ei ole pettunud ega ka rahul," mõtiskles Angerjärv võistluse järel. "Ma ei osanud väga midagi arvata peale selle, et tuleb raske võistlus, kuna tase on MK-etapil natuke teine. Kui lahti arutada, siis enamus jäi ikka ujumise taha, sest ei suutnud lõpuni koos pundiga ujuda ja sealt edasi hakkas vahe suuremaks minema."

"Rattas kogunes meid lõpuks kokku viis, aga peaaegu kõik ringid sõitsime neljakesi," jätkas Angerjärv. "Kõik tegid tööd ning üritasime ellu jääda. Jooksus midagi erilist ei olnud – alguses olid jalad päris väsinud ning alles teise ringi keskel läks veidi paremaks. Kolmanda ringi lõpp ja neljas ring olid kannatamine, kuna nagu ikka tegid tossud oma tööd ja hakkasid väga kõvasti hõõruma."

Sikk tõi omalt poolt välja, et tema võistlus läks päris kehvasti. "Ujumises ei liikunud üldse edasi ja ei suutnud ka pingutada. Sellega läks põhimõtteliselt ka tulemuse tegemise võimalus," ütles Sikk. "Rattas tegime kasahhiga kahekesi tööd, aga eest ei õnnestunud kedagi kätte saada. Jooks oli ka paras kannatamine, sest talla all oli korralik vill ning pigem üritasin kuidagi lõpuni jõuda. Igatahes tahaks loota, et see võistlus ei peegelda tegelikku seisu ja oli lihtsalt halb päev."

Kuigi meeste tulemus oli üsna tagasihoidlik, siis kauaks nukrutsema ei saa jääda, sest järgmisel kahel nädalal ootavad ees juba Euroopa karikaetapid Poolas nii sprindi kui supersprindi distantsil.