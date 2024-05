Edmonton pääses viimasena konverentsi finaali

Edmonton asus pärast väravateta lõppenud avakolmandikku teise perioodi alguses 2:0 juhtima, kui mõneminutilise vahega tegid skoori Cody Ceci ja Zach Hyman. Kolmandiku lõpupoole kasvatas Ryan Nugent-Hopkins arvulisest ülekaalust visatud väravaga edu kolmeväravaliseks.

Vancouver vähendas otsustava perioodi viimastel minutitel Conor Garlandi ja Filip Hroneki tabamustest vahe ühele väravale, kuid sellest enamat ei suudetud. Edmonton jõudis teist korda kolme hooaja jooksul konverentsi finaali.

Läänekonverentsi finaalis kohtutakse Dallas Starsiga, kes lülitas teises ringis konkurentsist välja tunamulluse meistri Colorado Avalanche'i. Idas hakkavad finalisti selgitama põhiturniiri võitja New York Rangers ja Florida Panthers.

Konverentside finaalidega tehakse algust Eesti aja järgi ööl vastu neljapäeva.

THE CONFERENCE FINALS ARE SET!



The @DallasStars will face off against the @EdmontonOilers while the @FlaPanthers battle it out with the @NYRangers! #StanleyCup



The Conference Finals begin on May 22 at 8p ET on @ESPNPlus, @espn, @Sportsnet, and @TVASports! pic.twitter.com/2vyC9HxKsX