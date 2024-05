TÄNA OTSE | Soome ja Taani jahivad MM-il üliolulisi punkte

Soomlased teenisid tänavusel MM-il oma esimeses kolmes mängus kaks võitu ning said ühe lisapunkti avamängu eest, mille nad karistusvisetel Tšehhile kaotasid. Taani alistas oma avamängus kindlalt Austria, kuid on pärast seda teeninud viiest mängus vaid ühe võidu.

Taani on A-alagrupis kuue punktiga kuuendal real ning Soome seitsme punktiga viiendal kohal. Alagrupist pääseb edasi aga neli parimat, mis tähendab, et mõlemad vaatavad praeguse seisuga väljastpoolt sisse. Neljandal kohal on Austria, kes on sarnaselt Soomega samuti seitse punkti kogunud.

Lisaks on taanlaste jaoks esmaspäevane kohtumine Soomega viimane alagrupiturniiri mäng, mis tähendab, et võiduga võivad nad potentsiaalselt veel edasi pääseda, kaotusega rändaksid nad aga koju.

Soomel jääb veel üks mäng mängida, kui nad teisipäeval tabelitippu kuuluva Šveitsiga kohtuvad. Austrial on samuti jäänud pidada viimane kohtumine, seega võidupunktid annaksid Soomele hea võimaluse alagrupist edasi pääseda.

Soome ja Taani läksid viimati vastamisi mullusel MM-il, kus soomlased kindla 7:1 võidu teenisid.