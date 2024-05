Timberwolves lülitas Nuggetsi konkurentsist, Pacers alistas vigase Knicksi

Korvpalliliigas NBA selgusid ööl vastu esmaspäeva viimased kaks poolfinalisti, kui Minnesota Timberwolves tuli läänekonverentsis tiitlikaitsja Denver Nuggetsi vastu välja 20-punktilisest kaotusseisust ning Indiana Pacers kindlalt otsustavas mängus New York Knicksi alistas.

Tiitlikaitsja Nuggets võõrustas läänekonverentsi poolfinaalseeria otsustavat kohtumist ning läks pärast tasavägist avaveerandit kodupubliku toel poolajaks 15 punktiga juhtima. Eduseis paisus kolmandal veerandil lausa 20 punkti peale, kuid Timberwolves tegi suurepärase veerandi ning lihvis vahe neljanda veerandi alguseks ühepunktiliseks.

Timberwolvesi hoog aga ei raugenud ning külalised läksid kiiresti juhtima. Viis minutit enne kohtumise lõppu oli tablool Minnesota viiepunktiline eduseis, kahe minutiga kasvas see kümnepunktiliseks. Külalised seejärel jalga pedaalilt ei võtnud ning teenisid võimsa Nuggetsi vastu otsustavas mängus 98:90 (19:24, 19:29, 28:14, 32:23) võidu.

Nii keskmängija Karl-Anthony Towns kui kaitsespetsialist Jaden McDaniels viskasid võidumängus 23 punkti, Towns lisas veel 12 lauapalli, kaks vaheltlõiget ja kaks korvisöötu ning ühe bloki. Anthony Edwards oli esimesel poolajal visketabavusega hädas, kuid panustas siiski 16 punkti, kaheksa lauapalli ja seitsme resultatiivse sööduga.

"Päris keeruline oli, ma lihtsalt ei leidnud täna oma rütmi üles," ütles 22-aastane superstaar, kes peatas teisel poolajal Jamal Murray hea hoo. "Mängude võitmiseks on rohkem kui üks viis. Ma ei ole ainult skoorija. Kesiganes vastaste parim tagamängija on, võin ta lukku panna."

Murray lõpetas kohtumise 35 punktiga, Nikola Jokic tegi suure kaksikduubli, kogudes 46 minutiga 34 punkti, 19 lauapalli ja seitse tulemuslikku söötu. Ükski teine Nuggetsi mängija ei visanud Minnesota lämmatava kaitse vastu üle seitsme punkti.

Timberwolves kohtub läänekonverentsi finaalseerias Dallas Mavericksiga,

Edasipääsu pälvis ka Indiana Pacers, kes külastas idakonverentsi poolfinaalseeria otsustavas mängus New York Knicksi. Pacers haaras ohjadest juba varakult ning juhtis avaveerandi lõpuks 12 punktiga ning poolajapausiks 15 punktiga.

Kolmandal veerandil tegi Knicks küll spurdi ning jõudis kuue punkti kaugusele, kuid Pacers pani seejärel taas surve peale ning taastas otsustava veerandi alguseks oma 15-punktilise edu. Neljandal veerandil juhtis Pacers ühel hetkel 23 silmaga ning kohtumise lõpuks oli Madison Square Gardeni tablool külaliste 130:109 (39:27, 31:28, 31:29, 29:25) võit.

Pacersi suurepärast ründepäeva juhtis taaskord tagamees Tyrese Haliburton, kes viskas 26 punkti ning jagas kuus resultatiivset söötu. Pascal Siakam ja Andrew Nembhard panustasid 20 punktiga, keskmängija Myles Turneri arvele jäi 17 punkti, viis lauapalli ja neli blokki.

Pacers püstitas uue NBA play-off'i rekordi, kui tabas mängu vältel platsilt 67,1-protsendilise täpsusega. Nii esimesel kui teisel veerandil läbis korvirõnga neljast viskest kolm. "Me oleme ilmselgelt ajalooline ründetiim, aga [Haliburton] pani asja käima ja kõik läksid temaga kaasa," ütles Turner pärast mängu. "Teha seda siin Gardenis otsustavas mängus on suurepärane, aga me oleme seda terve hooaja vältel teinud ja näitasime nüüd seda kõige suuremal laval."

Niigi ilma mitme põhipanustajata mänginud Knicksi hooaeg lõpp sai sisuliselt selgeks kolmandal veerandil, kui nende tähtmängija Jalen Brunson oma käe vastu Haliburtoni põlve lõi ning luu murdis. Üleplatsimeheks kerkis 39 punkti visanud Donte DiVincenzo.

Pacers kohtub idakonverentsi finaalis põhihooaja esinumbri Boston Celticsiga.