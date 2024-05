USA nahutas Kasahstanit kümne väravaga

Võitjate parimana kogus kuus resultatiivsuspunkti Matthew Boldy, kes viskas kaks väravat ja andis neli tulemuslikku söötu. Brady Tkachuk sai hakkama kübaratrikiga ning Johnny Gaudreau lisas omalt poolt ühe värava ja neli resultatiivset söötu.

Gaudreaust sai ühtlasi USA läbi aegade edukaim punktitooja MM-idel, möödudes selles arvestuses Patrick Kane'ist.

⚠️Johnny Gaudreau takes over the USA record for points leader at #MensWorlds passing Patrick Kane with 43 points! @usahockey pic.twitter.com/hU0CW52HDt