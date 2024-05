TÄNA OTSE | Tiitlikaitsja Kanada kohtub alagrupitippude heitluses Šveitsiga

Nii Kanada kui Šveits pole tänavusel MM-il veel kaotusvalu tundnud, kuid mõlemad on võitnud ühe oma viiest kohtumisest lisaajal (14 punkti), mistõttu kuulub A-alagrupi esikoht hoopis ühe enama mänguga 15 punkti teeninud Tšehhile.

Šveits ja Kanada on viimasel kahel MM-il alagrupis vastamisi läinud ning mõlemal korral on võitjana väljunud šveitslased - mullu said nad 3:2 võidu, tunamullu alistasid nad Kanada 6:3.

Kui Kanada auhinnakapis helgib lausa 28 MM-tiitlit, siis viimasel kahel MM-il oma alagrupis võidutsenud Šveitsi jaoks on kuldne saavutus jäänud kättesaamatuks. Eelmisel aastakümnendil saavutasid nad kaks korda teise koha (2013 ja 2018), lisaks teenis Šveits teise koha 1935. aastal.

Sellega paralleelselt toimub B-alagrupis kohtumine Läti ja Slovakkia vahel, mis on nähtav kanalil ETV2 või ERR-i spordiportaalis.