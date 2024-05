Swiatek teenis taas Sabalenka üle veenva võidu

2021. ja 2022. aastal Roomas võidutsenud Swiatek kaotas esimese geimi, kuid võitis järgmised kolm ning ei vaadanud enam tagasi, vormistades avasetis kindla 6:2 võidu. Teine sett algas tasavägiselt ning naised vahetasid geimivõitusid kuni 3:3 viigiseisuni, mil Swiatek taas vastase pallingu murdis ning seejärel teise matšpalliga 6:3 võidu vormistas.

Alles kaks nädalat tagasi ka Madridi turniiri finaalis valgevenelanna alistanud Swiatek murdis poolteist tundi väldanud kohtumises vastase pallingu neljal korral ning ei lubanud Sabalenkal seda kordagi teha.

"Teadsin, et kui töötan kõvasti ja olen õiges mõttemaailmas, siis on see võit saavutatav. Olen õnnelik, et suutsin keskenduda ja säilitasin terve turniiri vältel distsipliini," ütles kuu lõpus 23. sünnipäeva tähistav poolatar. "Tundsin, et avaldasin palju survet ja tegin seda terve matši. Olen enda üle väga uhke!"

Swiatek teenis oma karjääri 21. turniirivõidu ning käesoleva hooaja neljanda, ühtlasi oli see tema kolmas võit Rooma turniiril. Järgmisel nädalal algab Prantsusmaa lahtiste slämmiturniir, kus Swiatek samuti kolm turniirivõitu teeninud on.