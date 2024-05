Verstappen kordas Senna rekordit

Tegemist oli Verstappeni jaoks kaheksanda esikohaga kvalifikatsioonist järjest ja sellega kordas ta legendaarse brasiillase Ayrton Senna rekordit.

"See nädal on seni väga raskelt kulgenud, isegi täna hommikul," sõnas treeningsõitudes raskustes olnud valitsev maailmameister. "Ma olen uskumatult rahul, et jõudsin parimale stardikohale."

"Ma ei oodanud seda. Tegime enne kvalifikatsiooni mõned muudatused ja tundus, et neist oli pisut abi. Võin pisut rohkem pingutada."

"See rada on uskumatu, kvalifikatsiooniringil piiri peal sõites, kruusale lähedal... puudutasin viimasel ringil kruusa. Mul süda endiselt taob, adrenaliin on väga-väga kõrgel," lausus hollandlane.

Verstappenile ja McLarenitele järgnesid Ferrari piloodid Charles Leclerc (+0,224) ja Carlos Sainz (+0,487) ning kolme esimesse stardiritta mahtus ka George Russell (Mercedes; +0,488).

Hiljem langetati Piastri teiselt positsioonilt viiendaks, sest ta segas kvalifikatsioonis Kevin Magnusseni (Haas). Seega tõuseb Verstappeni kõrvale esiritta Norris.