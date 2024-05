Katre Sofia Palm võttis kahe ebaõnnestunud katse järel kindla tulemuse

Laupäeval ja pühapäeval on kavas Götzise mitmevõistlus. Seitsmevõistluses teeb kaasa Katre Sofia Palm.

Palm alustas teist võistluspäeva kaugushüppes kahe ebaõnnestunud katsega, kuid sai oma viimasel katsel siiski tulemuse kirja, kui maandus viie meetri ja 65 sentimeetri kaugusele. Eestlanna teenis selle tulemusega 744 silma ning on kogunud kokku 3209 punkti.

Üldarvestuses jätkab esikohal šveitslanna Annik Kälin, kes teenis ühtlasi kaugushüppes ka alavõidu. Kälinil on viie alaga kogutud 4855 punkti, temast vaid kuue silma kaugusele jääb ameeriklanna Michelle Atherley, kes edestab omakord hollandlannat Anouk Vetterit 26 punktiga.

Seitsmevõistlus jätkub kell 14.30 odaviskega.

1. päev

110 meetri tõkkejooks

Ainsa eestlannana Götzises võistlustules olevat Katre Sofia Palmi tabas kohe esimesel alal tohutu ebaõnn, kui eestlanna 100 meetri tõkkejooksus kukkus. Palm ületas finišijoone lõpuks ajaga 23,68 ning teenis sellega vaid 70 punkti.

Naiste seas alustas kõige paremini ameeriklanna Michelle Atherley, kes teenis ajaga 12,71 1168 punkti. Teisel kohal jätkab leedulanna Beatrice Juskeviciute, kes teenis ajaga 12,87 1144 silma, esikolmikusse mahub veel šveitslanna Annik Kälin, kes sai ajaga 12,97 1129 punkti.

Kõrgushüpe

Katre Sofia Palm jätkas seitsmevõistlust, kui ületas kõrgushüppes kõrgused 1.62 ja 1.65 esimesel katsel. Siis ajas ta meetri ja 68 sentimeetri kõrgusel oleva lati korra maha, kuid ületas selle järgmisel katsel. 1.68 jäigi tema parimaks tulemuseks, eestlanna teenis alalt 830 punkti ja on pärast ebaõnnestunud tõkkejooksu kogunud kokku 900 silma.

Seitsmevõistlust juhib ameeriklanna Michelle Atherley, kes on kahe ala peale teeninud 2146 punkti. Teisel kohal jätkab 2009 punktiga britt Jodie Smith, kolmas on ameeriklanna Annie Kunz 1989 punktiga. Temast omakorda 13 punkti kaugusele jääb britt Abigail Pawlett. Palm on 26 võistleja konkurentsis viimasel kohal.

Kuulitõuge

Palm alustas 12.27-ga, tõukas seejärel 12.95 ja viimasel katsel 12.84. Võrreldes paremate tõugetega selgelt kehvemini, sest tema isiklik rekord on 14.02. Sel hooajal on eestlanna saanud kirja 13.65.

Alavõidu teenis hollandlanna Anouk Vetter (15.37), 15 meetri piiri ületas ka ameeriklanna Annie Kunz (15.14).

Üldliidrina jätkab kolme ala järel Athlerley, kes tõukas kuuli 13.67 (2918 punkti). Teine on Kunz (2859) ja kolmas Vetter (2819). Palm jätkab 1624 punktiga viimasel ehk 26. kohal.

200 meetri jooks

Palm jooksis ajaks 25,50. Alavõidu võttis isikliku rekordi 23,39-ga sakslanna Sophie Weissenberg. Athlerley (23,53) oli kaasmaalase Allie Jonesi (23,48) järel kolmas.

Esimese päeva järel juhib 3944 punktiga Atherley. Teine on 3826 punktiga Vetter ja kolmas 3820 punktiga britt Abigail Pawlett. Palm on 2465 silma peal.

Katre Sofia Palmi isikliku rekordi graafik (Valmiera, 2023): 13,99 (980) – 1.73 (1871) – 13.55 (2635) – 25,17 (3506) – 6.13 (4396) – 38.62 (5037) – 2.24,18 (5805)