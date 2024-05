Alavõidu teeninud Erm edestab viimase ala eel rekordigraafikut 12 punktiga

Odavise

Rekordi toonud seerias 60.56 visanud Erm alustas 50.48-ga, viskas teises voorus 54.42 ja sai lõpuks kirja 55.42. Alavõidu teenis teises voorus 65.05 visanud Jose Fernando Ferreira Santana, aga pea kõik mehed peale 64.04-ga isikliku rekordi püstitanud hollandlase Sven Rooseni andsid kõvasti punkte ära: ka 71 meetri joone ületanud Lindon Victorile läks kirja 59.10, Damian Warner ja Simon Ehammer viskasid oma rekordist seitse meetrit vähem.

Warner on liidrina kogunud 7978 punkti, Victoril on teisena 7755 ja Ashley Moloneyl kolmandana 7748 punkti. Ermil on 7699 punkti ning edestab oma rekordigraafikut 12 silmaga.

Teivashüpe

Uued teibad tõid Ermile pühapäeval lõpuks õnne, aga seda alles pärast korralikku ehmatust: nimelt ületas ta oma algkõrguse 4.60 alles kolmandal katsel. 4.80-st sai ta siis üle teisel katsel, 5.00 ja isikliku rekordi kordamist tähistanud 5.10 alistusid mõlemad ühe hüppega. 5.20 jäi täna veel kättesaamatuks.

5.10 ületamine tõi Ermile ka alavõidu, viis meetrit said pühapäeval kirja nii Simon Ehammer, Tim Nowak, samuti isiklikku rekordit korranud Jose Gernando Ferreira Santana kui isikliku rekordi püstitanud Finley Gaio.

Võistluse liidriks on 7277 punkti kogunud Damian Warner, Ehammeril on teisena 7155 ja Ashley Moloneyl kolmandana 7049 punkti. Neljas on 7031 punktiga Lindon Victor, temast ühe punkti vähem teeninud Erm edestab isikliku rekordi graafikut nüüd 89 punktiga ja liigub 8570 punkti graafikus.

Kettaheide

Erm jätkas oma soliidset võistlust, kui heitis ketast esimesel katsel 44 meetrit ja 86 sentimeetrit. Teine katse jäi lühemaks, kuid kolmas kandus veel 32 sentimeetri võrra kaugemale ning 26-aastane eestlane teenis tulemusega 45.18 771 punkti.

Erm jätkab üldarvestuses seitsmendal kohal, olles kogunud seitsme alaga 6089 silma. Oma rekordigraafikut edestab ta 28 punktiga.

Vigastuse tõttu tõkkejooksu vahele jätnud Lillemets saatis ketta 43 meetri ja 90 sentimeetri kaugusele, teenides sellega 744 lisapunkti. Lillemets kogus kokku 4822 punkti. Götzise debüüti tegev Roosleht sai kettaheites hakkama tulemusega 42.25 ning sai selle eest 710 lisapunkti, ning on kogunud 4047 silma.

Kanadalane Damian Warner edestas kettaheites kindlalt seni võistlust juhtinud Simon Ehammerit ning asus võistlust 6428 punktiga juhtima. Šveitslane jääb temast 6245 silma kaugusele, kolmandaks kerkis Grenada esindaja Lindon Victor, kellel on 6241 punkti.

110 meetri tõkkejooks

Avapäeva lõpuks rekordigraafikuga võrreldes 52 punktiga miinusesse jäänud Erm lõpetas 110 meetri tõkkejooksu ajaga 14,27, mis on enam kui poole sekundi võrra parem kui tema tulemus mullu MM-il. Selle ajaga teenis eestlane 940 punkti ning kokkuvõttes jätkab ta seitsmendal kohal, olles kogunud 5318 punkti.

Rasmus Rooslehte tabas tõkkejooksus ebaõnn, kui tema kõrvalrajal jooksev konkurent tõkke ümber ajas. Götzise debüüti tegev eestlane koperdas siis selle taga ning kukkus ja sai tulemuseks nulli.

Tulemuseta jäi ka Risto Lillemets, kes läks küll tõkkejooksuks starti, kuid tagareie vigastuse tõttu pärast stardipauku jooksma ei hakanud. Lillemets tahab aga veel ketast heita, mistõttu ei olnud katkestamine võimalus.

Alavõidu võttis Damian Warner, kes jõudis sellega Simon Ehammerile lähemale. Ehammer juhib võistlust, olles kogunud kuue alaga 5634, aga Warner jääb temast vaid kahe punkti kaugusele. Esikolmikusse mahub veel Bahama võistleja Ken Mullings, kellel on 5428 silma.

1. päev

100 meetri jooks

Erm alustas oma karjääri esimest etteastet Götzises suurepäraselt, kui jooksis 100 meetri jooksus välja aja 10,64, mis tähistab ühtlasi tema karjääri kiireimat aega. Medalit jahtiv eestlane teenis sellega 942 punkti ning on oma rekordigraafikust 11 silmaga ees.

Risto Lillemets sai ajaks 10,93 ning teenis sellega 876 punkti, millega edestab oma isikliku tippmargi graafikut samuti 11 punktiga. Rasmus Roosleht lõpetas ajaga 10,87, mis on vaid sajandiksekundi (ehk kahe punkti) võrra tema rekordigraafikust aeglasem.

Võistlust asus juhtima ei keegi muu kui mitmevõistlejate 100 meetri jooksu maailmarekordi omanik Damian Warner, kes lõpetas ajaga 10,20 (1047 punkti). Teine koht jäi pärast esimest ala jagamisele, sest nii Ashley Moloney kui Simon Ehammer lõpetasid ajaga 10,34 (1013 p).

Kaugushüpe

Erm maandus kaugushüppes oma esimesel katsel seitsme meetri ja 90 sentimeetri kaugusele, mis jääb küll tema isiklikust rekordist kaheksa sentimeetri kaugusele, kuid on kümnevõistluse isikliku tippmargi graafikust 18 sentimeetri võrra parem tulemus.

Eestlane otsustas oma järgmistest katsetest loobuda, kogudes kaugushüppest 1035 punkti. Üldarvestuses on Erm kogunud 1977 punkti ning jätkab neljandal kohal.

Risto Lillemets sai oma kolmandal katsel tulemuseks kirja 7.04, millega teenis 823 silma. Lillemets on kogunud kahe alaga 1699 silma, jäädes oma rekordigraafikust kuue punkti kaugusele. Rasmus Roosleht astus kõik kolm katset üle ning tulemust kirja ei saanud.

Liidrina jätkab 8.25 hüpanud Simon Ehammer, kes on kahe alaga kogunud 2138 punkti. Teisel kohal on 2057 punktiga Damian Warner, esikolmikusse mahub veel Ashley Moloney, kes on kogunud 2010 punkti. Ermi vahe Moloneyga on 33 silma.

Kuulitõuge

Kuulitõukes sai Erm kirja 14.44, 14.72 ja 14.58. Suhteline stabiilne seeria, kuid isikliku rekordi graafikus oli tulemus 15.38.

Lillemets tõukas esimesel katsel 14.03, teisel oma parimaks jäänud 14.52 ja kolmandal 14.03. Võrreldes rekordigraafikuga oli resultaat kolme sentimeetri võrra kehvem.

Eestlastest parim oli kuulitõukesektoris Roosleht, kes esines tõusvas joones: 15.19 - 15.82 - 15.87. Rekordigraafikus oli Rooslehe tulemus 15.61. Temast suutis enam üksnes leedulane Edgaras Benkunskas (isiklik rekord 15.91).

Kolme ala järel jätkas liidrina šveitslane Simon Ehammer (14.08; 2871), kellele järgnesid kanadalane Damian Warner (14.55; 2819) ja grenadalane Lindon Victor (15.14; 2770). Erm on viies (2749, võrreldes isikliku rekordiga +25), Lillemets 17. (2459; -8) ja Roosleht ja kauguses nulli saanud Roosleht 21. (1733).

Kõrgushüpe

Erm ületas esimesel katsel kõrgused 1.85 ja 1.91, kuid 1.94 jäi kolmel korral alistamata. Isikliku rekordi graafikus (1.93) ta väga rohkem ei suutnud, aga tegelikult on Erm ka sel hooajal ületanud kahe meetri piiri.

Lillemets ületas esimesel katsel kõrguse 1.88 ja 1.91, teisel 1.94 ja kolmandal ka 1.97, aga enamaks ta suuteline ei olnud. Võrreldes isikliku rekordi graafikuga (2.00) kogunes veidi miinust.

Roosleht ületas neli kõrgust esimesel katsel, 1.97 teisel ja kolmandal ka 2.00. Isiklikust rekordist vaid sentimeeter väiksem kõrgus 2.03 jäi ületamatuks.

Väga kõrgele Götzises ei hüpatudki, sest 2.03 suutsid ületada viis meest, teiste seas Ehammer ja Warner.

Liidrikohta hoiab endiselt Ehammer (3702), kellele järgnevad Warner 3650 ja kolmandaks kerkinud bahamalane Ken Mullings (3584). Erm langes kuuendaks (3472; -2 võrreldes isikliku rekordiga). Lillemets on 19. (3235; -35) ja Roosleht 21. (2536).

400 m jooks

Erm läbis staadioniringi 48,07-ga, mis oli paremuselt viies tulemus, aga võrreldes isikliku rekordi püstitamisel joostuga enam kui sekundi võrra kehvem. Lillemets kogus võrreldes rekordigraafikuga pisut plussi (49,39) ja Roosleht sai kirja aja 50,30.

Kindla alavõidu teenis 46,64-ga isikliku rekordi püstitanud hollandlane Sven Roosen, kellele järgnesid Warner (47,46) ja austraallane Ashley Moloney (47,59).

Esimese päeva lõpetas liidrina aga 48,22 kirja saanud šveitslane Simon Ehammer (4601), kellele järgnevad Warner (4585), Moloney (4447), Victor (4438), Mullings (4417) ja Roosen (4398).

Erm on 4378 punktiga seitsmes. Võrreldes rekordigraafikuga jääb ta 52 silmaga miinusesse. Lillemets on 4078 punktiga 16. ja temal on miinust 22 silma jagu. Ühe nulliga jätkav Roosleht on 3337 punkti peal.

Johannes Ermi isikliku rekordi graafik (Budapest, 2023): 10,69 (931) - 7.72 (1921) - 15.38 (2724) - 1.93 (3474) - 47,05 (4430) - 14,90 (5292) - 45.09 (6061) - 4.90 (6941) - 60.56 (7687) - 4.22,19 (8484)

Risto Lillemetsa isikliku rekordi graafik (Götzis, 2021): 10,98 (865) - 7.11 (1705) - 14.55 (2467) - 2.00 (3270) - 49,66 (4100) - 14,33 (5032) - 43.11 (5760) - 5.00 (6670) - 60.55 (7416) - 4.30,72 (8156)

Rasmus Rooslehe isikliku rekordi graafik (Espoo, 2023): 10,86 (892) – 6.78 (1654) – 15.61 (2481) – 1.97 (3257) – 49,67 (4087) – 14,90 (4949) – 46.91 (5755) – 4.70 (6574) – 62.36 (7347) – 4.42,84 (8010)