Võrkpallikoondis alustab Kuldliigat vana tuttava vastu

Eesti meeskond pidas sel nädalal veel kaks kontrollkohtumist Bulgaaria vastu, millest esimene võideti 3:2 ja teises jäi skooriks 2:2. Enne seda pidas koondis kaks kohtumist ka Soomega (2:3 kaotus ja 4:0 võit).

Peatreener Alar Rikberg sõnas, et kõik kontrollmängud täitsid oma eesmärki. "Jäin kõigi nelja mänguga rahule. Tugeva Bulgaaria vastu saime tasavägiseid ja pikki geime ning kõik mehed ka üsna ühtlaselt mänguaega. Täpselt see, mida me otsisime."

Eesti on Põhja-Makedooniaga varasemalt kohtunud mitmeid kordi ja saanud ka mitmeid valusaid kaotusi. Kui Eesti jõudis Gheorghe Cretu käe all 2015. aastal esmakordselt Euroopa liiga finaalturniirile, tuli poolfinaalis tunnistada just nende paremust. Vastamisi on mindud ka EM-valiksarjas, kus 2016. aastal saadi kirja 3:2 võit ja 1:3 kaotus.

Rikberg teab, et esimene vastane mängib enamikest võistkondadest erineva stiiliga. "Varasemalt pole meil nendega lihtne olnud, ohtlikuks teeb nad ennastsalgav võitluslikkus ja ebatraditsiooniline mängustiil. Nende liider on ikka seesama diagonaal Nikola Gjorgijev, side teine Gjorgiev (Gjorgi-toim) ja mitmed teised mehed on samuti varasemast tuttavad. Oleme nendega hädas olnud, sest nad harrastavad enamikest meeskondadest teistsugust stiili. Nii tuleb meil nüüd väga võimsa ja tehniliselt hea Bulgaaria järel hoopis teistsuguseks vastaseks ümber häälestuda. Väga oluline on, kuidas suudame oma bloki-kaitse nende mängule vastavaks ümber häälestada," lisas peatreener.

Kuldliiga süsteem on sel aastal uus: 12 osalevat meeskonda konkureerivad ühisel alagrupiturniiril kõik Final Four'i kohtade nimel, iga koondis peab kuus mängu. Nii on oluline iga punkt ja iga geim, sest finaalturniiri pileti nimel tuleb võidelda ka nendega, kellega alagrupiturniiril vastamisi ei minda.

Korraldajana on finaalturniiri pilet taskus Horvaatial, lisaks pääsevad nelja sekka tabeli kolm paremat meeskonda. Kui Horvaatia jõuab esikolmikusse, pääseb turniirile ka neljandaks jäänud koondis.

Eesti koosseis Põhja-Makedoonia vastu:

Sidemängijad: Robert Viiber, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Renee Teppan, Valentin Kordas

Nurgaründajad: Robert Täht, Märt Tammearu, Karli Allik, Timo Ander Lõhmus

Temporündajad: Andri Aganits, Alex Saaremaa, Marx Aru, Henri Treial

Liberod: Silver Maar, Alari Saar

Kuldliiga mängude ajakava:

Põhja-Makedoonia, Strumica

17. mai 21.15 Eesti – Põhja-Makedoonia

18. mai 21.15 Tšehhi – Eesti

19. mai 21.15 Põhja-Makedoonia – Tšehhi

Hispaania, Gijón Asturias

24. mai 20.00 Eesti – Hispaania

25. mai 17.00 Soome – Eesti

26. mai 12.00 Soome – Hispaania

Eesti, Rakvere

31. mai 18.00 Aserbaidžaan – Eesti

1. juuni 16.00 Luksemburg – Aserbaidžaan

2. juuni 17.00 Eesti – Luksemburg