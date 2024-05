Chelsea astus suure sammu eurokoha suunas, ManU noored panid mõõnale punkti

Chelsea astus suure sammu eurokoha suunas, kui võõrsil alistati Brighton & Hove Albion 2:1. Külalised haarasid juhtohjad 34. minutil, mil Cole Palmer suunas peaga võrku Marc Cucurella tsenderduse. Teise poolaja keskel suurendas Christopher Nkunku eduseisu kahele väravale.

Külalismeeskond jäi normaalaja viimastel minutitel pärast Reece Jamesi punast kaarti arvulisse vähemusse. Brighton kasutas selle ära, kui Danny Welbeck lõi 8. lisaminutil võõrustaja kasuks ühe värava tagasi, ent enamaks neil aega ei jagunud.

Neljanda järjestikuse võidu teeninud Chelsea kerkis liigatabelis kuuendale kohale. Pealinlased vajavad viimasest voorust vähemalt viigipunkti, et tagada endale järgmiseks hooajaks koht eurosarjas.

Manchester United naasis pärast kahte kaotust tagasi võidureele, kui koduväljakul saadi 3:2 jagu Newcastle Unitedist. Manchesteri klubi vedasid võidule noored mängumehed Kobbie Mainoo (31. min), Amad Diallo (57. min) ja Rasmus Höjlund (84. min). Newcastle'i tabamuste eest hoolitsesid Anthony Gordon (49. min) ja Lewis Hall (90+2. min).

ManU jätkab liigatabelis kaheksandal kohal, kuid tõusis Newcastle'iga võrdsetele punktidele. Mõlemal on kirjas 57 silma, Chelseast jäädakse üks voor enne hooaja lõppu kolme punkti kaugusele.

Premier League'i hooaeg lõpeb pühapäeval, kui kõik 20 meeskonda jooksevad Eesti aja järgi kell 18.00 väljakule.

