Šveits püsib MM-il täiseduga

Šveits asus kohtumist juhtima neli minutit pärast avavilet, kui Roman Josi ja Kevin Fiala eeltöö realiseeris Nico Hischier. Avakolmandiku keskel suurendas eduseisu kaheväravaliseks Dean Kukani tabamus.

Lõppseis otsustati teise kolmandiku lõpus, kui Nino Niederreiter viskas arvulisest ülekaalust litri Jackson Whistle'i seljataha, seejuures andsid otsustavad söödud taas Josi ja Fiala.

Šveits on võitnud kõik neli seni peetud kohtumist ja on 11 punktiga ka A-grupi liider. Suurbritannia pole kolme kohtumisega punktiarvet avanud.

B-grupi õhtuses mängus sai Slovakkia 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) jagu Poolast. Lukas Cingeli nimele kirjutati kaks väravat, Tomas Tatar viskas ühe värava ja andis kaks tulemuslikku söötu ning käe sai valgeks ka Peter Cehlarik.

Slovakkia on nelja mänguga kogunud kaheksa punkti, mis paigutab nad Rootsi järel teisele reale. Poola asub ühe punktiga viimasel ehk kaheksandal kohal.

