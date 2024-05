Eesti rattasõidule tuleb ka Norra profitiim

Naisratturitele mõeldud ühepäevasõit Ladies Tour of Estonia toimub 25. mail Tartus. Stardijoonele on esmakordselt oodata Norra profitiimi Coop-Repsol, mille ridades ka eestlanna Aidi Gerde Tuisk. Lisaks on stardis kõik Eesti tugevaimad naisratturid.

Coop-Repsoli naiste profitiimi spordidirektor Tjarco Cuppens tõdeb, et kuigi nimekirjas on nad küll ainuke profitiim, siis sellegipoolest tuleb arvestada, et kohal on mitmed tugevad Eesti ratturid, vahendab EJL.ee.

"Me muidugi tahame võimalikult kõrget kohta ja loodetavasti on selleks suuteline Aidi. Kuna see on tema jaoks kodune võistlus, siis tahame teda toetada ja seetõttu on ta ka tiimi liider," ütleb Cuppens.

Cuppens selgitab, et Norra tiim tahab võimalikult palju osaleda just tiimiliikmete kodustel võidusõitudel. "Eesti tundub olema väga ilus riik ja sõitjad on väga huvitatud Ladies Tour of Estonial osalemisest. Loodame, et tuleb väljakutseid pakkuv võistlus," tõdeb ta.

Võistluste direktor Indrek Kelk tunneb head meelt, et Ladies Tour of Estonia muutub üha professionaalsemaks. "Mõistagi on mul hea meel, kui eestlannad on teinud häid tulemusi ja saanud koha profitiimis. Mis saaks olla veel parem kui see, et nad tulevad koos kogu tiimiga Ladies Tour of Estoniale. Suurem konkurents tõstab mõistagi ürituse kvaliteeti," tõdeb ta.

Nagu mainis Norra profitiimi Coop-Repsoli spordidirektor, siis stardijoonel on ka väga tugevaid Eesti rattureid. Näiteks Kristel Sandra Soonik, kes on eelmisel kahel aastal saanud Ladies Tour of Estonia grupifinišis nii teise kui ka kolmanda koha. Samuti välisvõistlustel kõrgeid kohti pälvinud Laura Lizette Sander (AG Insurance-Soudal NXTG) ja Elisabeth Ebras (UAE Development Team).