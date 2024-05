Naiste rannavollekoondis jahib Leedus olümpiapääset

Eestit esindavad esipaar Heleene Hollas – Liisa Remmelg ning teine duo Eva Liisa Kuivonen – Liisa-Lotta Jürgenson. Eesti naiskond kuulub A-alagruppi, kus lisaks mängivad Leedu, Sloveenia, Austria, Slovakkia ja Rumeenia, vahendab Volley.ee.

Kokku on alagruppe neli. Iga alagrupi võitja pääseb juunis Jurmalas toimuvale Rahvuste karika finaalturniirile, mille võitjad tagavad koha Pariisi olümpiale.

Eesti naiskonda juhendavad Leedus koondise peatreener Rivo Vesik ja treener Laos Lukas. Vesiku sõnul on alagrupi võitmine ehk järgmisse faasi pääsemine reaalne, kui mängitakse ise väga hästi.

"Kui vaadata teisi alagruppe, siis meie omas on keskmine tase vast kõige tummisem. Austria, Leedu ja Sloveenia on sellised, kus üks paar on heal tasemel ja teine nõrgem. Slovakkia ja Rumeenia peaksid olema natuke nõrgemad. Arvan, et meie naiskonnas on kaks kõige sarnasema tasemega paari, mis on hea," analüüsis treener vastaseid.

"Mina treenerina tahaksin, et naised mängiksid hästi, siis on meil reaalselt võimalus võita kõiki alagrupivastaseid. See pole mingi ulme tase, variante on. Ühes mängus on ka tugevaid paare reaalsem võita, sest osas on see Rahvuste karika süsteem hea," ütles ta. "Mõlema meie paari vorm on hetkel väga hea, füüsiliselt ollakse heas konditsioonis ja trennid on hästi kulgenud. Usun, et oleme selleks katsumuseks parimal moel valmis."

Riikide omavaheline paremus selgub kahemängulistes minimatšides ja kui seis on pärast kahte mängu viigis, siis saab otsustavaks kuldne geim. Tavalisest suurem on sellel võistlusel ka koondise treeneri roll, sest erinevalt MK-etappidest tohib treener mängu ajal viibida väljaku ääres ning treeneril on õigus muuta koosseise enne igat minimatši ja ka enne kuldset geimi.

Meeste koondis hakkab mõõtu võtma 18.-20. mail Saksamaal Hamburgis toimuval C-alagrupi turniiril, kus vastasteks Saksamaa, Inglismaa, Luksemburg, Sloveenia, Küpros ja Moldova.