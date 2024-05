Ärm jõudis esmakordselt UCI Pro tasemega võistlusel esikümnesse

Suures grupifinišis võidutses belglane Milan Fretin (Cofidis; 4:05.47). Teisena ületas finišijoone prantslane Paul Hennequin (Nice Metropole Cote d'Azur) ja kolmandana iirlane Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale Team). Norman Vahtra (Van Rysel – Roubaix) sai 23. koha, vahendab ejl.ee.

"Sõitsin lõpuringidel väga targalt ja ei teinud ühtegi üleliigset liigutust ehk säilistasin külma närvi," rääkis Ärm. "Viimase kilomeetri kurvi tulin ideaalselt viiendal positsioonil ja samuti viimasesse kurvi, kust jäi lõpuni 500 meetrit. Tahtsin 250 meetri pealt sprinti alustada, aga kartsin, et liiga vara. Oleks ikkagi pidanud. Vastutasuks vaid [esikümne] koht. Siiski on see hea tulemus, sest on minu esimene Pro kategooria sõidult."

Kolmapäeval on velotuuril kavas 184,3-kilomeetrine etapp marsruudil Wimereux – Abbeville.