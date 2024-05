Stefan Arand tuli kestvussõidu MM-etapil esimeseks

Kestvussõidu MM-sari koosneb neljast etapist, mis sõidetakse kahel nädalavahetusel kuuetunniste sõitudena ehk kokku on sarja kestvuseks 24 tundi.

Möödunud nädalavahetusel peeti hooaja esimesed kaks etappi, kuid eestlase avastart ei läinud kõige paremini. Riga Powerboat meeskonna koosseisus võistlev Arand sai stardist minema neljandana, kuid muidu F1 sarjas võistlev eestlane pidi esialgu nõrgema paadiga harjuma.

"Eelmisel hooajal sõitsin eelkõige F2 paadiga ja nüüd F1-ga. Eks mõningad asjad oli tarvis uuesti enda kehale selgeks teha, kuid ega see nüüd üle mõistuse keeruline ei ole. F4 kogemus on mul tugev," sõnas ta.

Umbes poole vahetuse ehk sõidu esimese tunni lõpuks oli Arand sõitnud end esikohale ja sellel ka oma vahetuse lõpetas. Kaasvõistleja Nils Slakteris hoidis hästi positsiooni, kui sõidu neljandal tunnil tuli teha taaskord sõitjate vahetus ja eestlane pääses tagasi rajale. Paraku purunes aga võistluspaadi trimm ning Arand oli sunnitud boksipeatust tegema.

Läti mehaanikud andsid endast maksimumi ning viimaseks kolmekümneks minutiks rajale läinud Slakteris tõi paadi finišisse kümnenda kohaga.

Teisele etapile starditi vastupidise strateegiaga: esimesed kaks tundi sõitis lätlane, siis Arand ning viimased kaks taaskord Slakteris. Tehti tugev start ning võistlust alustati teiselt kohalt. Sõit oli hea tempos ning lätlane tõi ka teiselt kohalt paadi boksi tankima ja sõitja vahetusse.

Arandi rajale mineku hetkel oldi esimesest paadist maas kusagil 50 sekundit ehk eestlane pidi korralikult tööd tegema, et esimene koht kinni püüda. Umbes poolteist tundi hiljem leidis Arand võimaluse konkurendist mööduda ning oma vahetuse lõpetas ta esikohal. Slakteris säilitas positsiooni ning Eesti-Läti paar teenis hooaja teiselt etapilt esikoha.

MM-sarja üldseis on pingeline, sest esimesel kolmel võistkonnal on kõigil 26 punkti. "Veidi uskumatu ja kahju, et esimene etapp nii kehvasti lõppes, oleks turvalisem edu olnud. Nüüd ei saa jätta ruumi ühelegi veale," sõnas Arand.