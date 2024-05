Maijooksuks on end kirja pannud ligi 15 000 inimest

Laupäeval, 18. mail toimuvale Eesti populaarseimale naiste liikumissündmusele on käimas hoogne registreerimine. Suursündmuse erinevatele distantsidele on registreeritud ligi 15 000 liikumisharrastajat.

Laupäeval toimuvaks Maijooksuks saab end kirja panna kuni reede õhtuni, seitsme kilomeetri pikkust distantsi saab läbida joostes, käies või kepikõnniga. Lisaks saab valida ajavõtuga ning ajavõtuta osalemise vahel.

Alates neljapäevast on Tallinna Lauluväljaku peahoone esimesel korrusel avatud LHV Maijooksu sekretariaat, kust osavõtjad saavad välja võtta oma stardinumbrid. Sekretariaat on avatud neljapäevast reedeni, kell 10.00-19.00 ning laupäeva hommikul enne starti.

Suur jooksusündmus algab laupäeval kell 11.30 Limpa lastejooksudega, Maijooks ise saab alguse kell 13.00. Päev kulmineerub autasustamise ja traditsioonilise kevadkontserdiga, kus esineb Smilers.

Jooksu- ja käimisrajad viivad Maijooksul osalejad Lauluväljaku ja Maarjamäe ümbruses kulgevatele teedele ja terviseradadele. Rajal antakse maijooksulistele hoogu juurde ergutuspunktides. Kõiki lõpetajaid ootab toetajate poolne kingikott, kirsiõitest inspireeritud medal ning traditsiooniline laevareisi pakkumine Tallinkilt.

LHV Maijooksu ajal on Tallinna Lauluväljakul traditsiooniliselt avatud tervisemess, kus on esindatud spordi- ja vabaaja kaupade pakkujad, tutvuda saab tervisetoodete ja -teenustega ning registreerida tervisespordiüritustele. Avatud on populaarne meestehoid.

Korraldajad sõnasid, et suure osalejate arvu tõttu tasub kohale tulla aegsasti. Lisaks soovitatakse auto koju jätta ning sõita kohale ühistranspordiga või tulla tervisliku päeva puhul üldse jalgsi. Saabuda võib ka jalgrattaga, sest lauluväljaku Mere värava juures on avatud rattaparkla.

Jooksuga seoses tehakse ka mõningaid muudatusi liikluses, lisainfot leiab siit.