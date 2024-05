Madridi Real kõmmutas kodupubliku ees viis väravat

Real alustas hooaja eelviimases kodumängus hästi ning asus kohtumist juhtima juba kümnendal minutil, kui 20-aastane Jude Bellingham tsenderduse pehmelt postist sisse suunas.

27. minutil sai Real hakkama suurepärase rünnakuga, mille lõpetajaks oli Vinicius. Poolajale mindi kodumeeskonna 3:0 eduseisul, sest Federico Valverde põrutas poolaja üleminutitel paremalt äärelt kindlalt palli Alavese väravavõrku.

Teine poolaeg algas rahulikumalt, kuid Real ei olnud väravatega veel lõpetanud. 70. minutil pääses Vinicius vastase kaitseliini taha ning viis Madridi neljaga juhtima, Arda Güler pani 81. minutil võidule hüüumärgi, kui lahendas veel ühe rünnaku ning Real võttis kindla 5:0 võidu.

Real on kogunud 36 mänguvooruga 93 punkti ning nende edu teisel real asetseva Barcelona ees on lausa 17 silma. Barcelona edestab omakorda Gironat ühe punktiga, kuid Barcelona on pidanud ühe kohtumise vähem. VIimasel Meistrite liiga kohal on Madridi Atletico, kellel on 70 punkti.

LaLiga hooaeg lõpeb 25. mail, Madridi Real mängib esimesel juunil Meistrite liiga finaalis Dortmundi Borussiaga.

Teised tulemused:

Girona - Villarreal 0:1

Osasuna - Mallorca 1:1